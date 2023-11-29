Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Главный тренер мадридского «Реала» хочет избежать любых недоразумений
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, чтобы объяснить ему, что игроком основы после возвращения будет Кепа Аррисабалага, сообщает испанское издание Marca.
Издание утверждает, что для итальянского специалиста важно, чтобы каждый игрок в команде знал свое место. Поэтому, во избежание каких-либо недоразумений, он решил лично сообщить Андрею о его статусе в команде.
Карло считает, что когда вратарь уверен в своей неприкосновенности, то получает дополнительный заряд необходимой для голкипера уверенности в собственных силах.
В этом сезоне Андрей Лунин провел 5 матчей за королевский клуб, пропустив дважды. В 3 поединках украинцу удалось сохранить ворота «на замке».
Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.
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Футболістам, що не хапають зірок з неба - приємна така увага. За ним фанати Реалу теж бігають і просять афтографи, бо він гравець клубу.А зараз ще і грає.
А зараз взагалі навіть іспанська преса вже не розуміє, чого Луніну не дають грати. І фанати Реала теж на питання: "Луні чи Кепа пишуть, що Лунін їм більше подобається.Тут головне не напропускати сьогодні. Треба тримати статистику, аби набивати собі ціну і щоб кращі клуби підписували.
Во времена Боди Инглера Касильяса ну не было такого в 90-е.
Тоже самое когда играл Икер.
Ну невозможно играть 3 вратарями, по любому кто то будет недоволен.
Вы лучше порадуйтесь за Андрея, ему открыт любой клуб мира.
Его обожают болельщики
И он не конфликтует в Реале.
Мне бы такую карьеру)))).
Бабло і блат