Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, чтобы объяснить ему, что игроком основы после возвращения будет Кепа Аррисабалага, сообщает испанское издание Marca.

Издание утверждает, что для итальянского специалиста важно, чтобы каждый игрок в команде знал свое место. Поэтому, во избежание каких-либо недоразумений, он решил лично сообщить Андрею о его статусе в команде.

Карло считает, что когда вратарь уверен в своей неприкосновенности, то получает дополнительный заряд необходимой для голкипера уверенности в собственных силах.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 5 матчей за королевский клуб, пропустив дважды. В 3 поединках украинцу удалось сохранить ворота «на замке».

Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.