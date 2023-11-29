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  4. Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Испания
29 ноября 2023, 14:28 |
3982
16

Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы

Главный тренер мадридского «Реала» хочет избежать любых недоразумений

29 ноября 2023, 14:28 |
3982
16
Анчелотти лично объяснил Лунину, почему Кепа будет игроком основы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем Андреем Луниным, чтобы объяснить ему, что игроком основы после возвращения будет Кепа Аррисабалага, сообщает испанское издание Marca.

Издание утверждает, что для итальянского специалиста важно, чтобы каждый игрок в команде знал свое место. Поэтому, во избежание каких-либо недоразумений, он решил лично сообщить Андрею о его статусе в команде.

Карло считает, что когда вратарь уверен в своей неприкосновенности, то получает дополнительный заряд необходимой для голкипера уверенности в собственных силах.

В этом сезоне Андрей Лунин провел 5 матчей за королевский клуб, пропустив дважды. В 3 поединках украинцу удалось сохранить ворота «на замке».

Ранее Карло Анчелотти публично объявил, что после восстановления от травмы Кепа снова будет основным вратарем команды.

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Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 16
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KirTheKing
очень скоро Лунин особисто пояснить анчелотти, почему он идет из реала в топ клуб, на позицию вратаря номер 1
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+5
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anacreon
Ну а взагалі у нас тут дивуються, чого от Лунін там сидить в Реалі. Тому і сидить, бо це престиж. Сидів би собі десь у Леганесі і нафік нікому не потрібен. Але оскільки він гравець Реалу і іспанська преса постійно бігає і заглядає в рота всім гравцям Реалу та Барселони та істерить, то про нього он пишуть іспанські газети, слідкують, що він там в аеропорту з кимось зустрічається.  Тим більше вони просто раді новій Санта-Барбарі в клубі, бо є про що писати та пліткувати.
Футболістам, що не хапають зірок з неба - приємна така увага. За ним фанати Реалу теж бігають і просять афтографи, бо він гравець клубу.А зараз ще і грає.
А зараз взагалі навіть іспанська преса вже не розуміє, чого Луніну не дають грати. І фанати Реала теж на питання: "Луні чи Кепа пишуть, що Лунін їм більше подобається.Тут головне не напропускати сьогодні. Треба тримати статистику, аби набивати собі ціну  і щоб кращі клуби підписували.
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+4
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Умник
Назовите мне клуб где 3 вратаря имеют такой опыт и по сути такой талант как в Реале?
Во времена Боди Инглера Касильяса ну не было такого в 90-е.
Тоже самое когда играл Икер.
Ну невозможно играть 3 вратарями, по любому кто то будет недоволен.
Вы лучше порадуйтесь за Андрея, ему открыт любой клуб мира.
Его обожают болельщики
И он не конфликтует в Реале.
Мне бы такую карьеру)))).
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+2
chak98
Лунін зробив для себе гарну рекламу, тре вже взимку переходити, якщо хоче грати, а якщо ні, то хай отримує велику зарплату і гріє банку. Бойко, он грів банку, думали втратив майстерність. Але як виставили за двері, перейшов у Полісся і показує гарну гру.Тре було раніше переходити.
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+2
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Shturmgewehr
В поясненні було лише три слова:
Бабло і блат
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+2
Swed
Дискриминация по национальному признаку!   Но испанская  публика конечно на стороне испанца.)
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+1
Sheva19
Во времена Чанова  Дасаева Пятова Шовковского Буфона кто нибудь помнит кто там в их клубах был вторым а особенно третьим вратарем
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+1
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anacreon
При Анчі в Луніна не буде шансів стати  першим. І звільняти вони його не збираються. А потім і Куртуа взагалі то повернеться. Хоча з його травмами його кар'єра взагалі може бути і завершена. Минулого року декілька травма, зараз. Він може знову отримати травму і Реал почне на основу шукати постійного нового воротаря. З Куртуа вони нянькатися теж не будуть довго.Тому Луніну доведеться шукати нову команду. Вони напевно хотіли би його продати зимою, аби не пішов на халяву влітку, бо якось це не дуже престижно для клуба, що купили за 8 мільйонів, а потім пішов на халяву. Але враховуючи, що і Кепа виявмвся травмонебезпечним, то вони можуть і залишити Луніна до літа. Бо от випаде Кепа і що - дублера Луніна (4-го воротаря) ставити на 5 матчів, поки Кепа буде травмований? Варіант ще, що вони продовжать з Луніним зимою контракт на півроку чи рік, аби типу як Довбик - не пішов безоплатно. І типу влітку будуть шукати новий клуб, а собі когось підписувати на заміну. А Кепі або доведеться піти, або стати  новим Луніним. Тобто сидіти і чекати травми Куртуа, яка невідомо коли станеться. Кепа може і по півроку сидіти на лавці теж. І йому це не сподобається.
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0
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Sheva19
Вратарская доля такая либо ты первый либо греешь лавку.Это не полевой игрок который может выйти на замену или играть через игру 
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