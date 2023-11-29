Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе

Многолетняя мыльная опера по переходу форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал», похоже, рискует остаться без счастливого финала. В мадридском клубе перестали считать 24-летнего нападающего приоритетным вариантом на трансферном рынке, и готовы окончательно отказаться от навязчивой идеи по его подписанию. Более того, если верить информации Cadena Ser, руководство «Реала» приняло решение прекратить любые контакты с Мбаппе и его окружением, причем вне зависимости от того, будет ли французский форвард продлевать свой нынешний контракт с «Пари Сен-Жермен», или же откажется от подобного варианта и летом 2024-го получит статус свободного агента.

Столь кардинальное и фундаментальное решение в «Реале» якобы приняли по двум причинам. Первая – очень высокие финансовые требования со стороны Мбаппе, которого, чтобы там не говорил сам футболист, уже как следует успели развратить огромные деньги катарских собственников парижского клуба. Вторая – в стане «бланкос» рассчитывают продолжать держать курс на подписание потенциальных звезд мирового футбола, но на самых ранних стадиях их профессионального развития – до 20 лет.

Считается, что первопроходцами в новой кадровой политике президента «Реала» Флорентино Переса стали бразильские вундеркинды Винисиус Жуниор и Родриго, за каждого из которых «бланкос» согласились заплатить «Фламенго» и «Сантосу» соответственно по 45 миллионов евро. В столицу Испании талантливые последователи Пеле перебрались сразу по достижению 18 лет, и прямо сейчас оба являются ключевыми фигурами для «бланкос», причем Родриго сыграл за «Реал» уже под две сотни матчей, а Винисиусу Жуниору даже удалось перешагнуть через этот рубеж и сейчас он вплотную подбирается уже к отметке в четверть тысячи поединков за мадридцев.

После Винисиуса Жуниора и Родриго с «Реалом» на трансферном рынке произошло несколько кадровых казусов. В частности, отнюдь не такими удачными для «бланкос» оказались переходы Рейньера, Такефусы Кубо, Андрея Лунина, Луки Йовича. Это обстоятельство на какое-то время, по крайней мере в экспертной среде, поставило под сомнение успешность избранной Флорентино Пересом кадровой стратегии для мадридского гранда.

Но ситуация в корне изменилась летом нынешнего года, когда «Реал» пошел на очередную сумасшедшую трату денег и за 103 миллиона евро оформил переход 20-летнего центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Со времен ухода из стана «бланкос» Криштиану Роналду мадридцы пребывали в поисках футболиста, который надолго способен стать олицетворением их эмблемы, а также быть безоговорочной звездой в глазах экспертов, прессы и болельщиков. Даже заполучив Винисиуса Жуниора, который в целом отвечал указанным запросам, Флорентино Перес продолжал интересоваться Килианом Мбаппе, ведь в медийном поле француз все-таки обыгрывал бразильца, как в плане популярности, так и с точки зрения узнаваемости.

Но молниеносный успех Беллингема, который с ходу начал демонстрировать в «Реале» просто немыслимую результативность, и уже успел выиграть престижную индивидуальную награду Golden Boy, кажется, заставили Переса и остальных боссов мадридского клуба всерьез задуматься над тем, стоит ли вообще продолжать бороться за Мбаппе, или переезд француза в столицу Испании сможет только испортить ситуацию, и негативно сказаться на феноменальном прогрессе нынешних молодых звезд «бланкос».

Кроме того, не стоит забывать, что еще год назад «Реал» официально оформил трансфер юного форварда-вундеркинда «Палмейраса» Эндрика, за которого было заплачено 37,5 миллионов евро. Этот футболист переберется в Европу только летом 2024-го, когда ему исполнится 18 лет, а в ноябре Эндрик уже успел дебютировать в национальной сборной Бразилии, оказавшись четвертым в списке самых молодых дебютантов «селесао» за всю историю после Пеле (чемпион мира-1958, 1962 и 1970), Эду (чемпион мира-1970) и Коутиньо (чемпион мира-1962).

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Очевидно, что в «Реале» закладывают время на адаптацию для Эндрика, однако в целом юному таланту все равно будет необходимо предоставлять регулярную игровую практику, чтобы он как можно скорее понимал и принимал принципы игры «бланкос». И в случае конкуренции с Килианом Мбаппе шансы Эндрика на то, чтобы стать ключевым центрфорвардом «Реала» в ближайшие годы значительно снизятся, по причине чего руководство мадридцев и может пойти на окончательный отказ от своих претензий на форварда «Пари Сен-Жермен». По крайней мере, такое решение будет выглядеть вполне объяснимым и весьма логичным.

Что правда, не стоит исключать вариант, при котором нынешняя информация в испанских СМИ о якобы утрате интереса «Реала» к Килиану Мбаппе является хитрой манипуляцией от Флорентино Переса и его советников. Президент «бланкос» давно славится умением добиваться своего, причем при весьма рациональном расходовании ресурсов, и сейчас публичный отказ от Мбаппе может также сыграть на руку мадридцам. Прежде всего, «Реал» получит дополнительные козыри в переговорах с самим Килианом и его агентами, апеллируя к тому, что у клуба уже есть кадровые возможности по усилению атакующей линии на годы вперед, а потому для оформления сотрудничества с Мбаппе самому футболисту стоит несколько «подвинуться» в торгах по финансовым условиям личного контракта. Также этот финт, если он имеет место, не позволит представителям Мбаппе дополнительно сыграть в переговорах с «Реалом» на очередном потенциальном продлении контракта с «Пари Сен-Жермен» - мол, мадридцам это все неинтересно, а потому вы или принимайте наши условия, или делайте, что пожелаете и не морочьте нам голову.

Как бы там ни было, а нынешний «Реал» выглядит действительно весьма интересным и интригующим проектом именно с точки зрения будущего. Ведь прямо сейчас в первой команде мадридцев сразу девять игроков перешагнули через возрастной рубеж в 30 лет (Лука Модрич, Тони Кроос, Начо, Хоселу, Лукас Васкес, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа, Давид Алаба и Антонио Рюдигер), только пятеро находятся в возрастной категории 25-29 лет (Федерико Вальверде, Эдер Милитао, Дани Себальос, Ферлан Менди, Кепа Аррисабалага), а еще девятеро исполнителей не достигли 25-летия и выступают своего рода фундаментом для строительства обновленного «Реала», лидерами которого и должны стать Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга, Эндрик, а возможно, и Килиан Мбаппе, если примет правила игры от Флорентино Переса…