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Испания
08 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:40
695
0

Источник: Реал поставил окончательную точку в вопросе подписания Мбаппе

«Галактикос» сделали свой выбор

08 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 08 ноября 2023, 20:40
695
0
Источник: Реал поставил окончательную точку в вопросе подписания Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» больше не намерен возвращаться к вопросу с вероятным подписанием нападающего французского клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как информирует Cadena SER, в руководстве «Реала» приняли решение больше не контактировать с французским нападающим, если даже тот не будет продлевать контракт с парижанами и получит статус свободного агента.

Сообщается, что «Реал», во-первых, не доволен слишком высокими личными финансовыми запросами Мбаппе. А во-вторых, мадридцы хотят и дальше придерживаться курса на подписание потенциальных топ-игроков в возрасте 20 лет.

24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид надеется переманить Мбаппе с помощью дружбы с Винисиусом.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Cadena Ser
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