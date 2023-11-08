Источник: Реал поставил окончательную точку в вопросе подписания Мбаппе

Мадридский «Реал» больше не намерен возвращаться к вопросу с вероятным подписанием нападающего французского клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как информирует Cadena SER, в руководстве «Реала» приняли решение больше не контактировать с французским нападающим, если даже тот не будет продлевать контракт с парижанами и получит статус свободного агента.

Сообщается, что «Реал», во-первых, не доволен слишком высокими личными финансовыми запросами Мбаппе. А во-вторых, мадридцы хотят и дальше придерживаться курса на подписание потенциальных топ-игроков в возрасте 20 лет.

24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид надеется переманить Мбаппе с помощью дружбы с Винисиусом.