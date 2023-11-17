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  4. Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года
Испания
17 ноября 2023, 17:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 18:41
525
0

Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года

Полузащитник мадридского «Реала» получит награду Golden Boy

17 ноября 2023, 17:20 | Обновлено 17 ноября 2023, 18:41
525
0
Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком 2023 года по версии издания Tuttosport.

Награду Golden Boy 20-летний футболист получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.

В 2023 году Джуд Беллингем выступал за 2 клуба: «Боруссию» Дортмунд и «Реал» Мадрид. В составе «шмелей» англичанин стал лучшим игроком сезона 2022/23 в Бундеслиге и занял с командой 2-е место в чемпионате.

В кампании 2023/24 Джуд вышел на еще более высокий уровень. В 14 матчах за «Реал» полузащитник отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Golden Boy
Источник Twitter
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