Джуд Беллингем – лучший молодой игрок 2023 года
Полузащитник мадридского «Реала» получит награду Golden Boy
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком 2023 года по версии издания Tuttosport.
Награду Golden Boy 20-летний футболист получит 4 декабря на специальной церемонии в Турине.
В 2023 году Джуд Беллингем выступал за 2 клуба: «Боруссию» Дортмунд и «Реал» Мадрид. В составе «шмелей» англичанин стал лучшим игроком сезона 2022/23 в Бундеслиге и занял с командой 2-е место в чемпионате.
В кампании 2023/24 Джуд вышел на еще более высокий уровень. В 14 матчах за «Реал» полузащитник отметился 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
JUDE BELLINGHAM is Golden Boy Absolute Best! @realmadrid #Goldenboy #Goldenboy2023 #football pic.twitter.com/VXIMAjlDED— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 17, 2023
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