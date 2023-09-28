Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев

Принято считать, что родоначальниками традиционного, в понимании большинства, футбола как вида спорта являются англичане. Впрочем, национальная сборная этой страны всего один раз в истории побеждала на чемпионате мира (произошло это на домашнем для островитян мундиале в 1966 году), а вот чаще всего (пять раз) триумфаторами планетарного первенства становились бразильцы – нация, которую уже очень давно считают едва ли не самой влюбленной в футбол.

Бразильский футбол – это действительно что-то максимально приближенное к магии. Имена наилучших представителей «селесао» и по сей день находятся на слуху, несмотря на то, что с момента их выступлений уже успело смениться несколько поколений болельщиков – Пеле, Гарринча, Дунга, Нилтон Сантос, Зико, Роналдо, Роналдиньо… Этот список можно продолжать и продолжать и за каждой следующей фамилией обязательно нужно будет ставить троеточие, как знак того, что перечисление еще абсолютно не закончено.

Однако в последнее время в европейском футболе, где «варятся» основные деньги в этом виде спорта, намечается тенденция к сокращению количества бразильских легионеров. Этот тезис абсолютно корректен, по крайней мере, для топ-5 чемпионатов Старого континента, к которым принадлежат английская Премьер-лига, итальянская Серия А, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига и французская Лига 1.

В частности, на текущий сезон (2023/24) команды топ-5 европейских чемпионатов заявили 92 бразильских футболиста. И это лишь на первый взгляд серьезная цифра, ведь на самом деле это практически самый минимум с начала нынешнего столетия. Меньше последователей Пеле и Гарринчи, за указанный период, в пятерке самых престижных футбольных первенств Европы было зафиксировано только в сезоне-2000/01 (81).

За последние 23 года у бразильских футболистов было несколько пиков по масштабам своей «колонии» в элитарных чемпионатах Европы. Больше всего представителей южноамериканской страны в топ-5 лиг было в сезоне-2007/08, а именно 157 человек. Зато, начиная с сезона-2002/03 никогда бразильцев в топ-лигах Европы не было меньше, чем 100. Вплоть до нынешнего розыгрыша, когда эта цифра оказалась ниже «психологического» рубежа…

Почему же игроков из Бразилии нынче не так много в лучших первенствах Старого континента? Даже в Лиге чемпионов, где представлены клубы не только из топ-5, тенденция к снижению числа бразильских легионеров соблюдается отчетливо – сейчас представителей этой страны на турнир заявлено только 38, а это абсолютный минимум в XXI веке. Ответ на этот вопрос, очевидно, требует изучения огромного количества различных факторов, но попробуем выделить ключевые из них.

Утрата статуса сильнейшей команды мира

Стоит детальнее взглянуть на графику выше, чтобы увидеть, что рост количества бразильских легионеров в топовых чемпионатах Европы произошел сразу после 2002 года, когда «селесао» в пятый и пока последний для себя раз выиграли чемпионат мира, проходивший на полях Японии и Южной Кореи.

На ЧМ-2006 и ЧМ-2010 бразильская национальная команда добралась до четвертьфинала, а на домашнем ЧМ-2014 выбралась в полуфинал, где потерпела катастрофическое и унизительное поражение от немцев со счетом 1:7, а затем, так и не сумев собраться, еще и разгромно уступила Нидерландам в матче за третье место (0:3).

С того момента многие селекционеры и руководители топовых клубов Европы осознали, что Бразилия более не является законодательницей моды. В рядах «селесао» все еще находились футболисты очень высокого уровня, но в целом как команда бразильцы не оказывались способными вернуться на самую вершину, еще дважды кряду остановившись на мундиалях на стадии четвертьфиналов (ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

Подобного рода неудачи, безусловно, сказались и на имидже «товара», то есть футболистов из Бразилии. В Европе просто начали менять приоритеты и ориентиры в работе на трансферном рынке, уделяя больше внимания работе с молодыми талантами из местных стран – в частности, Франции, Бельгии, Германии, Англии, Испании…

Не соответствие между ценой и качеством

Еще одним важным аспектом того, почему бразильских футболистов в европейском футболе становится все меньше и меньше, является то, что трансферный рынок в южноамериканской стране стал откровенно перегретым. Если раньше молодых и качественных футболистов из Бразилии оказывались способными подписывать клубы вроде Порту, Бенфики, Аякса или Шахтера, где последователи Пеле и Гарринчи в течение нескольких сезонов адаптировались к новому континенту и успевали заявить о себе во весь голос в Лиге чемпионов, а затем за большие деньги уезжали в Англию, Германию, Испанию, Италию или Францию, то в какой-то момент этот «отлаженный механизм» сломался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Можно сказать, что на него повлияла изменившаяся политика мадридского Реала, который стал инвестировать деньги не в уже сложившихся футболистов, а в перспективную молодежь, которая получала шанс пройти «обкатку» уже непосредственно на Сантьяго Бернабеу. В частности, летом 2018 года в Испанию из Фламенго за 45 миллионов евро перебрался Винисиус Жуниор, а спустя год к нему в стане «бланкос» присоединился Родриго, за которого Сантос сумел выторговать у испанцев также 45 миллионов. На момент официального завершения сделок обоим бразильцам было всего-навсего 18 лет, и это кардинальным образом повлияло на рост цен на заокеанском рынке.

Грубо говоря, деньги Реала буквально «взорвали» бразильский рынок, и многие тамошние клубы в качестве ориентира взяли для себя переходы Винисиуса Жуниора и Родриго. Теперь продавать своих юных гениев за 10-15 миллионов евро боссы бразильских клубов не желали категорически, от чего вскоре пострадал уже и сам Реал, когда пожелал подписать вундеркинда Палмейраса Эндрика, но не смог сойтись на сумме меньшей чем 37,5 миллионов евро за 16-летнего (!!!) на тот момент исполнителя.

В конечном итоге, на рынке бразильской Серии А произошел определенный перекос, когда цена перестала соответствовать качеству, или являться «вкусной» для покупателя. Спрос прогнозируемо пошел на спад, а вместе с этим начало уменьшаться и число бразильских легионеров в элитарных лигах Европы.

Отсутствие гения

Наверняка негативным образом на имидж бразильских футболистов повлияло и то, как развивалась на Старом континенте карьера, как считалось, самого талантливого и перспективного бразильца за последние пару десятилетий. Речь, конечно же, об экс-форварде Барселоны и Пари Сен-Жермен Неймаре.

Этому футболисту прочили невероятное будущее, говорили, что он станет тем, кто перехватит лавры лучшего в мировом футболе у Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но по факту к своему 31 году Неймар сумел превзойти рекорд Пеле по количеству забитых мячей за сборную Бразилии, однако так и не выиграл с ней ни одного чемпионата мира, а еще ни разу не добыл самую престижную индивидуальную награду в футболе на текущий момент – Золотой мяч.

В итоге в Европе Неймар ограничился одной победой в Лиге чемпионов и двумя титулами чемпиона Испании в составе Барселоны, а также финишем на первой строчке в пяти розыгрышах французской Лиги 1 вместе с ПСЖ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Летом нынешнего года Неймар, который и по сей день является рекордным трансфером в истории мирового футбола (парижане заплатили за него в августе 2017-го 222 миллиона евро), за 90 миллионов евро перешел в Аль-Хиляль. В Саудовской Аравии бразилец за два года, на которые рассчитано трудовое соглашение, сможет заработать очень много денег, но уже вряд ли сумеет сделать что-то, что повлияет на возвеличивание его наследия.

Конечно, в Европе продолжает играть и блистать уже упоминавшийся выше Винисиус Жуниор, а также стоит выделять Габриэла Жезуса из Арсенала, Каземиро из Манчестер Юнайтед, Маркиньоса из Пари Сен-Жермен, однако пока никто из них не является фигурой такого же калибра, как перечисленные во втором абзаце данного очерка гении, вошедшие в историю на все времена.

Улучшение экономики родного чемпионата

Еще одним важным фактором, который не способствует увеличению роста количества легионеров из Бразилии в топовых чемпионатах Европы является то, что в самой заокеанской Серии А наметилась тенденция к улучшению экономики в подавляющем большинстве клубов элитарного чемпионата. Грубо говоря, лидерам бразильских клубов ныне вовсе не обязательно в погоне за хорошими зарплатами переезжать на Старый континент. Глобально только в английской Премьер-лиге оклады у футболистов существенно отличаются от тех, которые может своим лидерам предложить условный Фламенго, Атлетико Минейро, Палмейрас или даже пребывающий сейчас в очевидном кризисе Сан-Паулу.

Поэтому многим бразильским футболистам уже нет нужды ехать в средние команды из Франции, Италии или Испании, чтобы получить в несколько раз большую зарплату. Они вполне могут заслужить хороший контракт на родине, где им не потребуется менять образ жизни, а также, где они смогут постоянно пребывать в непосредственной близости ко всем членам своих традиционно многочисленных семей.

Да и сами бразильские клубы, осознавая рост экономики в своей Серии А, которая также приводит и к увеличению конкуренции в борьбе за высшие места в турнирной таблице, предпочитают расставаться со знаковыми футболистами лишь в экстраординарных случаях, когда за игрока либо дают невероятные деньги, либо же у того истекает контракт, а вопрос пролонгации сотрудничества зависает в воздухе и дело может завершиться потерей лидера без получения отступных.

Когда на чашах весов оказывается с одной стороны возможность повысить зарплату и оставить кого-то из нынешних лидеров команды в дальнейшем, а с другой – молодой и перспективный талант, то сейчас все больше и больше бразильских клубов делают выбор в пользу первой возможности. Например, руководители Сан-Паулу летом нынешнего года предпочли продать в Шахтер юного вингера Невертона, чтобы частично реинвестировать вырученные от сделки 3,6 миллиона евро в удержание лидеров первой команды. Кто-то назовет это близорукостью руководства, но это вполне рабочая схема, которая считается очень даже приемлемой для многих бразильских грандов.