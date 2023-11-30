Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером
Команда Рогера Шмидта будет решать свою судьбу в последнем туре
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа D. 5-й тур.
«Бенфика» – «Интер» - 3:3
Голы: Мариу, 5, 13, 34 – Арнаутович, 52, Фраттези, 58, Санчес, 72 (пен.)
Предупреждения: Мариу, 72, Морато, 78 – Куадрадо, 76
Удаление: А. Силва, 86 (грубый фол)
«Бенфика»: Трубин – Морато, Отаменди, А. Силва, Эурснес – Невеш, Флорентину (Кекчю, 79) – Мариу (Шикинью, 90+9), Р. Силва (Говея, 90+9), Ди Мария (Араужу, 89) – Тенгстедт (Муса, 79).
«Интер»: Аудеро – Ачерби, де Врей (Димарко, 77), Биссек – Аугусто, Классен (Барелла, 68), Асслани, Фраттези, Дармиан (Куадрадо, 68) – Санчес (Мартинес, 79), Арнаутович (Тюрам, 68).
Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).
Стадион: «Эштадиу Да Луж» (Лиссабон, Португалия).
БЕНФИКА - ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
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