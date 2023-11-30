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29.11.2023 22:00 – FT 3 : 3
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30 ноября 2023, 00:15 |
1661
10

Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером

Команда Рогера Шмидта будет решать свою судьбу в последнем туре

30 ноября 2023, 00:15 |
1661
10
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась упустить 3:0 с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа D. 5-й тур.

«Бенфика» – «Интер» - 3:3

Голы: Мариу, 5, 13, 34 – Арнаутович, 52, Фраттези, 58, Санчес, 72 (пен.)

Предупреждения: Мариу, 72, Морато, 78 – Куадрадо, 76

Удаление: А. Силва, 86 (грубый фол)

«Бенфика»: Трубин – Морато, Отаменди, А. Силва, Эурснес – Невеш, Флорентину (Кекчю, 79) – Мариу (Шикинью, 90+9), Р. Силва (Говея, 90+9), Ди Мария (Араужу, 89) – Тенгстедт (Муса, 79).

«Интер»: Аудеро – Ачерби, де Врей (Димарко, 77), Биссек – Аугусто, Классен (Барелла, 68), Асслани, Фраттези, Дармиан (Куадрадо, 68) – Санчес (Мартинес, 79), Арнаутович (Тюрам, 68).

Арбитр: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия).

Стадион: «Эштадиу Да Луж» (Лиссабон, Португалия).

БЕНФИКА - ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Octopus
У наших обоих вратарей сегодня не то чтобы хороший день
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+3
Vladimir Shevchenko
Бемфика говно, Трубин топ!
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
Як це не парадоксально, але із трьох пропущених голів найгірше Трубін зіграв і випадку з пенальті. Упав, як мішок з картоплею задовго до удару. І так уже не вперше. 
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0
Vladimir Shevchenko
0 очков до 5го тура, конечно Трубин виноват
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Sheva19
Я вчера писал Трубин трешку пропустит
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-2
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