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29 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:39
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0

Бенфика – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

29 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:39
25
0
Бенфика – Интер. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29-го ноября, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сразятся лиссабонская «Бенфика» и миланский «Интер». Матч пройдет в Лиссабоне (Португалия), на поле стадиона «Эштадиу Да Луж», начало в 22:00.

Португальский чемпион в этом сезоне еврокубков просто опозорился на международной арене, но все еще сохраняет призрачный шанс на выход в плей-офф Лиги Европы. Для этого надо точно обыгрывать «Зальцбург» в последнем туре, но если «красные быки» наберут очки в Сан-Себастьяне, то пиши пропало для «орлов». Конечно, если они на своем поле не добудут большее или равное количество баллов в дуэли против финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, который уже вышел в следующий раунд, но все еще хочет это сделать с первого места. Битва за будущее как для одних, так и для других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Бенфика Интер Милан Лига чемпионов Бенфика - Интер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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