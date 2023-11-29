В среду, 29-го ноября, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сразятся лиссабонская «Бенфика» и миланский «Интер». Матч пройдет в Лиссабоне (Португалия), на поле стадиона «Эштадиу Да Луж», начало в 22:00.

Португальский чемпион в этом сезоне еврокубков просто опозорился на международной арене, но все еще сохраняет призрачный шанс на выход в плей-офф Лиги Европы. Для этого надо точно обыгрывать «Зальцбург» в последнем туре, но если «красные быки» наберут очки в Сан-Себастьяне, то пиши пропало для «орлов». Конечно, если они на своем поле не добудут большее или равное количество баллов в дуэли против финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, который уже вышел в следующий раунд, но все еще хочет это сделать с первого места. Битва за будущее как для одних, так и для других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.