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28 ноября 2023, 22:01 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:21
114
0

Бенфика – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 ноября в 22:00 по Киеву

28 ноября 2023, 22:01 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:21
114
0
Бенфика – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на «Да Луш» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда перед началом прошлого сезона получила очередного нового тренера, Рогера Шмидта. И немец оправдал ожидания, сумев вернуть наконец-то в Лиссабон титул лучшей в местной Примейре. Сейчас орлы пытаются удержаться в лидерах, но сейчас нет такого отрыва, как год назад. Но особенно заметен регресс красно-белых на евроарене. Раньше они выходили в плей-офф, выигрывая спор за это право даже у Барселоны. Но нынешний цикл был ими провален напрочь. Причем все началось с ужасного домашнего поединка против Ред Булла, где Трубин и компания наошибались вдоволь и уступили 0:2. Впрочем, и со следующими противниками, Интером и дважды с Реалом Сосьедад, были новые поражения. Теперь есть шансы разве что на третье место. Но фактически хочется хотя бы хлопнуть дверью.

Интер

Клуб при Симоне Индзаги не смог, как при его предшественнике, Антонио Конте, взять скудетто. Но тот и работает при совсем иных финансовых условиях. Вот и этим летом состав нерадзурри потерял ряд лидеров... И прекрасно стартовал, сейчас стараясь удерживать лидерство и на внутренней, и на международной арене. И сейчас силы могут оставлять именно на Кальчо, где сейчас сложнейший отрезок: после Ювентуса будет Наполи. При этом в Лиге чемпионов Лаутаро Мартинес и компания смогли взять 10 очков из 12 возможных: вырвали ничью в Сан-Себастьяне и собрали максимум в трех поединках против аутсайдеров квартета. Так что сложно представить расклад, при котором черно-синие как-то смогут не выйти в плей-офф.

Статистика личных встреч

Стороны играли в прошлый раз в апреле, в четвертьфинале прошлого цикла. Тогда итальянцы выиграли 2:0 уже на выезде, после чего благодушно позволили гостям оформить 3:3 в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы сторон на победу практически равными. Вряд ли тут будет много голов - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,94).

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Источник Sport.ua
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