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Молодежные турниры
29 ноября 2023, 16:55 |
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Рух U-19 победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Подопечные Сергея Задорожного не смогли пройти датчан

29 ноября 2023, 16:55 |
850
0
Рух U-19 победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА
ФК Рух

Львовский «Рух» U-19 в ответном матче 2-го раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА переиграл «Мидтьюлланд», но все равно вылетел, ведь первую игру львовяне проиграли со счетом 0:4. Эта игра закончилась со счетом 1:0.

Подопечные Сергея Задорожного с 23-й минуты матча играли в большинстве после удаления полузащитника датчан Линдекилде. Интересно, что первые замены главный тренер «руховцев» использовал аж на 87-й минуте. Стоит отметить, что по игре «Рух» преобладал «Мидтьюлланд» нанеся 19 ударов по их воротам (у датчан – 9). Голом на 90+2-й минуте отметился Виталий Холод.

В 1-м раунде пути чемпионов «желто-черные» прошли боснийское «Сараево» по сумме двух матчей (1:1, 3:1).

Юношеская лига УЕФА. 2-й раунд пути чемпионов. Ответный матч. 29 ноября.
Мидтьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1.

Голы: Холод, 90+2.

«Рух» U-19: Ванивский, Поповский, Холод, Турко, Китела, Денисов (Штокал, 87), Бойко, Федор Олег, Квас, Касарда (Шайда, 87), Панченко (Коваль, 88).

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Источник Sport.ua
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