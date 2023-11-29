ОФИЦИАЛЬНО. В футболе могут появиться временные удаления

Международный совет футбола (IFAB) утвердил ряд изменений в правилах, направленных на борьбу со спорами с арбитрами, на основании рекомендаций экспертов совета.

Совет предлагает ввести за споры с арбитрами временные удаления игроков на десять минут. Также предлагается разрешить общаться с арбитрами только капитанам команд, как в регби.

Также IFAB продолжит эксперименты с нательными камерами арбитров для фиксации ненадлежащего поведения арбитров и согласился с необходимостью улучшить полуавтоматическую фиксацию оффсайда, чтобы арбитры быстрее принимали решения.

Кроме того, согласовали введение объяснение судейских решений после просмотров видеоповтора. Ранее такой эксперимент успешно провела ФИФА — арбитры в микрофон озвучивали свое мнение после просмотра VAR.

Реализация новых правил на высоком уровне пройдет после использования в низших дивизионах и разработки необходимых протоколов.