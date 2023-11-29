Бавария не сумела обыграть Копенгаген. У Ман Юнайтед сложная ситуация

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Бавария» и «Копенгаген» сыграли вничью (0:0).

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Турнирное положение: Бавария (13), Копенгаген (5), Галатасарай (5), Манчестер Юнайтед (4).

Английскому клубу для выхода в плей-офф ЛЧ нужно победа над Баварией и ничья в матче конкурентов в 6-м туре.

Лига чемпионов 2023/24

Группа A. 5-й тур, 29 ноября

Бавария – Копенгаген – 0:0

Турнирная таблица