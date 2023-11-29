29.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов29 ноября 2023, 23:51 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:07
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3
Бавария не сумела обыграть Копенгаген. У Ман Юнайтед сложная ситуация
Английскому клубу нужно победа над Баварией и ничья в матче конкурентов
29 ноября 2023, 23:51 | Обновлено 30 ноября 2023, 00:07
644
3
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Бавария» и «Копенгаген» сыграли вничью (0:0).
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Турнирное положение: Бавария (13), Копенгаген (5), Галатасарай (5), Манчестер Юнайтед (4).
Английскому клубу для выхода в плей-офф ЛЧ нужно победа над Баварией и ничья в матче конкурентов в 6-м туре.
Лига чемпионов 2023/24
Группа A. 5-й тур, 29 ноября
Бавария – Копенгаген – 0:0
Турнирная таблица
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Комментарии 3
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Бавария бей саксов в последнем туре.Чем меньше их выйдет в 1/8 тем больше у Баварии шансов на победу в турнире
Надеюсь Бундестим не подведёт в последнем туре.А Копенгаген выйдет в 1/8.
Данці закрились,аж на 88хв мали шанс Ноєр-кеп,мадам з франції в кінці матча лоханулась,а в цілому не поставила три пеналя які требувала Баварія,останній в додатковий час назначила потім відмінила,потім ще данець явно грав рукою,штрафний не назначила з переляку закінчила матч,для Баварії нічия то пусте,але в групі цікава ситуація навіть МЮ має шанс якщо виграє,а противники зіграють в нічию.
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