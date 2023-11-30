Бавария – Копенгаген – 0:0. Мюнхенцы не продлили свой рекорд. Видеообзор
Почти три года немецкий гранд только побеждал на групповом этапе
«Бавария» досрочно стала победителем своей группы и провела матч с «Копенгагеном» на холостых оборотах. Мюнхенцы нанесли всего девять ударов, а по ударам в створ вообще уступили датчанам – 2:4.
Прервалась серия «Баварии» из 17-ти подряд побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз немецкий «рекордмайстер» не смог выиграть в группе еще 1 декабря 2020 года – это были выездные 1:1 с «Атлетико».
Лига чемпионов
5-й тур
«Бавария» – «Копенгаген» – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб выигрывал с разницей в три мяча, но пропустил пять голов за последние четыре минуты
Главный тренер мадридского «Реала» хочет избежать любых недоразумений