Бавария – Копенгаген – 0:0. Мюнхенцы не продлили свой рекорд. Видеообзор

«Бавария» досрочно стала победителем своей группы и провела матч с «Копенгагеном» на холостых оборотах. Мюнхенцы нанесли всего девять ударов, а по ударам в створ вообще уступили датчанам – 2:4.

Прервалась серия «Баварии» из 17-ти подряд побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз немецкий «рекордмайстер» не смог выиграть в группе еще 1 декабря 2020 года – это были выездные 1:1 с «Атлетико».

Лига чемпионов

5-й тур

«Бавария» – «Копенгаген» – 0:0