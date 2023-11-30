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Лига Чемпионов
Бавария
29.11.2023 22:00 – FT 0 : 0
Копенгаген
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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:58
33
1

Бавария – Копенгаген – 0:0. Мюнхенцы не продлили свой рекорд. Видеообзор

Почти три года немецкий гранд только побеждал на групповом этапе

30 ноября 2023, 01:55 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:58
33
1
Бавария – Копенгаген – 0:0. Мюнхенцы не продлили свой рекорд. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» досрочно стала победителем своей группы и провела матч с «Копенгагеном» на холостых оборотах. Мюнхенцы нанесли всего девять ударов, а по ударам в створ вообще уступили датчанам – 2:4.

Прервалась серия «Баварии» из 17-ти подряд побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз немецкий «рекордмайстер» не смог выиграть в группе еще 1 декабря 2020 года – это были выездные 1:1 с «Атлетико».

Лига чемпионов

5-й тур

«Бавария» – «Копенгаген» – 0:0

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видео голов и обзор Бавария Копенгаген Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Sheva19
Главное чтобы у МЮ выиграли 
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