ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Нойером

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контрактов с двумя голкиперами команды – Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Их контракты действовали до лета 2024 года, новые соглашения рассчитаны до лета 2025 года.

Нойер старт нынешнего сезона пропустил из-за перелома ноги, и поэтому принял участие лишь в 6 матчах, пропустив в них 5 голов. Его подменял именно Ульрайх, на счету которого 12 поединков (12 пропущенных голов).

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 гола, Ульрайх – с 2021 года.

