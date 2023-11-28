Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Нойером
Германия
28 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:21
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Нойером

Также новый контракт подписал Свен Ульрайх

28 ноября 2023, 17:27 | Обновлено 28 ноября 2023, 18:21
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с Нойером
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о продлении контрактов с двумя голкиперами команды – Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Их контракты действовали до лета 2024 года, новые соглашения рассчитаны до лета 2025 года.

Нойер старт нынешнего сезона пропустил из-за перелома ноги, и поэтому принял участие лишь в 6 матчах, пропустив в них 5 голов. Его подменял именно Ульрайх, на счету которого 12 поединков (12 пропущенных голов).

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 гола, Ульрайх – с 2021 года.

По теме:
Верес пока не обсуждал продление контракта с защитником
Стало известно, кто из игроков может покинуть Металлург
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Извините, я не буду говорить о своем будущем»
Мануэль Нойер Бавария Свен Ульрайх продление контракта
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Футбол | 27 ноября 2023, 21:47 3
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы

Форвард испанской «Жироны» получил травму икроножной мышцы левой ноги

Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Футбол | 27 ноября 2023, 18:55 136
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца

В третьем матче подряд арбитры удалили игрока одесского клуба

Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Футбол | 28.11.2023, 00:03
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цыганков открыл счет в матче с Атлетиком, но Жирона упустила победу
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Футбол | 28.11.2023, 14:50
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Бокс | 28.11.2023, 12:33
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Член Международного зала боксерской славы назвал Усика «мусором»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 21
Футбол
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
ВИДЕО. Виктор Цыганков забил за Жирону в матче с Атлетиком
27.11.2023, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
27.11.2023, 12:39
Футбол
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
Скромность и традиции. Как Жирона взобралась на вершину Ла Лиги
27.11.2023, 11:51 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 стал победителем первого круга чемпионата
27.11.2023, 22:15 10
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
27.11.2023, 06:30 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем