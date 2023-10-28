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Германия
28 октября 2023, 13:06 |
136
0

Бавария планирует продлить контракт с Мануэлем Нойером

Немецкий голкипер получит новое соглашение до 2025 года

28 октября 2023, 13:06 |
136
0
Бавария планирует продлить контракт с Мануэлем Нойером
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мюнхенская «Бавария» планирует продлить контракт с легендарным для клуба вратарем Мануэлем Нойером, сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 37-летнего футболиста действует до завершения сезона 2023/24. Руководство гегемона Бундеслиги готово предложить ему продление контракта до 2025 года.

В этом сезоне Мануэль Нойер еще не сыграл ни одного поединка. Более того, последний раз он выходил на футбольное поле в матче за «Баварию» 12 ноября 2022 года. После чемпионата мира в Катаре Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, из-за чего выбыл почти на год. Но Томас Тухель заявил, что сегодня игрок наконец сыграет за мюнхенский клуб в игре с «Дармштадтом».

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Мануэль Нойер Бавария продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Николо Скира
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