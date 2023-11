Сыграет ли Мудрик? Названы составы на матч Тоттенхэма и Челси

Сегодня, 6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. Последние два матча лондонского клуба Михаил пропускал из-за травмы.

Начало встречи запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Your Chelsea side for tonight! 📝 @ParimatchUK | #TotChe pic.twitter.com/9VPREfuvhR

Team news is in for #TOTCHE! 🔢 pic.twitter.com/m89QOmdvnC