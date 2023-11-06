Сыграет ли Мудрик? Названы составы на матч Тоттенхэма и Челси

Сегодня, 6 ноября в Лондоне пройдет центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» в качестве хозяев поля встретится с «Челси».

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Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начнет этот матч на скамье для запасных. Последние два матча лондонского клуба Михаил пропускал из-за травмы.

Начало встречи запланировано в 22:00 по киевскому времени.