После 6:0 – 2 тай-брейка. Рыбакина и Саккари устроили зарубу на WTA Finals

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 4) выиграла 1-й матч на Итоговом турнире WTA 2023.

Во 2-м туре группы «Бакалар» Рыбакина в трех сетах обыграла Марию Саккари (Греция, WTA 9) за 2 час и 24 минуты.

WTA Finals. Хард

Группа Бакалар. 2-й тур

Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Саккари (Греция) – 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)

Это была третья встреча теннисисток. Елена выиграла 2 очных поединка.

И Рыбакина, и Саккари проиграли матчи 1-го тура. Казахстанка в двух партиях уступила Джессике Пегуле, а гречанку разгромила Арина Соболенко 6:0, 6:1.

Ранее во 2-м туре группы «Бакалар» Пегула закрыла Соболенко.

Cool, calm & collected 😎



Elena Rybakina holds off Sakkari 6-0, 6-7(4), 7-6(2) for her maiden WTA Finals win.#WTAFinals pic.twitter.com/HpPqapQWar