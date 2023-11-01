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WTA
01 ноября 2023, 01:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 01:54
212
0

И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA

Джессика выиграла у Арины в двух сетах во 2-м туре группы Бакалар

01 ноября 2023, 01:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 01:54
212
0
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) выиграла второй матч на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится в Канкуне (Мексика).

Во 2-м туре группы Бакалар американка уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко за 1 час и 28 минут.

WTA Finals. Хард

Группа Бакалар. 2-й тур

Арина Соболенко – Джессика Пегула (США) – 4:6, 3:6

Джессика имела все шансы закрыть Арину со счетом 6:2 в двух сетах. В 1-й партии Пегула отдала свою подачу при 5:2, но затем в 10-м гейме все равно успешно подала на сет.

Во 2-й Джессика также не сумела подать при 5:2, имея 2 матчбола, но затем сделала обратный брейк и выиграла поединок с 7-го матчбол.

Это была 6-я встреча теннисисток. Джессика выиграла 2-й очный поединок и 1-й с 2020 года.

Американка впервые выиграла у теннисистки, которая занимает первую строчку рейтинга WTA.

Винстрик Пегулы составляет 7 матчей. Ранее Джессика в 1-м туре WTA Finals выиграла у Елены Рыбакиной, а до старта Итогового турнира завоевала трофей на соревнованиях в Сеуле.

Джессика и Соболенко играют в одной группе с Марией Саккари и Рыбакиной. В последнем туре Пегула встретится с Саккари, а Арина сыграет против Рыбакиной.

Сейчас Пегула уверенно лидирует в группе «Бакалар».

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Джессика Пегула Арина Соболенко Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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