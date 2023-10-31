ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год
Эрлинг стал обладателем Герд Мюллер трофи 2023
23-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем Герд Мюллер трофи 2023.
Эта награду дается лучшему форварду в сезоне и была выдана норвежцу в Париже, на церемонии вручения Золотого мяча 2023
В официальном Twitter-аккаунте Ballon d'Or были опубликованы все 56 голов Холанда за сезон.
В голосовании за Золотой мяч 2023 Эрлинг занял 2-е место. Обладателем самой престижной индивидуальной награды стал Лионель Месси.
ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год
He scored 56 goals this season: Erling Haaland is the Gerd Müller Award winner! #ballondor pic.twitter.com/EAzbfkSIxs— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер подтвердил, что судьи вынесли правильное решение
В парижском театре Шатле назван победитель опроса