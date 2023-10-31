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  4. ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год
Англия
31 октября 2023, 02:30 |
124
0

ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год

Эрлинг стал обладателем Герд Мюллер трофи 2023

31 октября 2023, 02:30 |
124
0
ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем Герд Мюллер трофи 2023.

Эта награду дается лучшему форварду в сезоне и была выдана норвежцу в Париже, на церемонии вручения Золотого мяча 2023

В официальном Twitter-аккаунте Ballon d'Or были опубликованы все 56 голов Холанда за сезон.

В голосовании за Золотой мяч 2023 Эрлинг занял 2-е место. Обладателем самой престижной индивидуальной награды стал Лионель Месси.

ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год

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Источник Sport.ua
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