23-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем Герд Мюллер трофи 2023.

Эта награду дается лучшему форварду в сезоне и была выдана норвежцу в Париже, на церемонии вручения Золотого мяча 2023

В официальном Twitter-аккаунте Ballon d'Or были опубликованы все 56 голов Холанда за сезон.

В голосовании за Золотой мяч 2023 Эрлинг занял 2-е место. Обладателем самой престижной индивидуальной награды стал Лионель Месси.

ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год

He scored 56 goals this season: Erling Haaland is the Gerd Müller Award winner! #ballondor pic.twitter.com/EAzbfkSIxs