Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри из Великобритании (33–0–1, 24 KO) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) по очкам победил экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну.

Украинский боксер Александр Усик следил за бой Фьюри на трибунах вместе со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду, который выступает за саудовский клуб «Аль-Наср».

Также за поединком в Эр-Рияде наблюдали Майк Тайсон, Луиш Фигу, Роналдо (бразилец), Мэнни Пакьяо и многие другие знаменитости спорта

ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду

The crowds reaction once the camera goes from Usyk to Cristiano 🤯



🔊 SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU 🐐



pic.twitter.com/kUs7wHvgvn