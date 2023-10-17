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  4. Моуриньо предлагают баснословные деньги в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
17 октября 2023, 17:44 |
469
0

Моуриньо предлагают баснословные деньги в Саудовской Аравии

Тренер покинет «Рому» в конце сезона

17 октября 2023, 17:44 |
469
0
Моуриньо предлагают баснословные деньги в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Контракт Жозе Моуриньо с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона, и уже сейчас СМИ пишут о том, что он не будет продлен. В преемники португальcкому специалисту сватают Тиаго Мотту из «Болоньи».

По информации инсайдера Николо Скиры, у Моуриньо уже сейчас на руках есть очень привлекательный вариант завершения карьеры. Речь идет о Саудовской Аравии: один из местных клубов предлагает 60-летнему португальцу контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год.

Напомним, Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года.

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Жозе Моуриньо Рома Рим чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира
Источник Николо Скира
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