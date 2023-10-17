Моуриньо предлагают баснословные деньги в Саудовской Аравии
Тренер покинет «Рому» в конце сезона
Контракт Жозе Моуриньо с «Ромой» истекает в конце нынешнего сезона, и уже сейчас СМИ пишут о том, что он не будет продлен. В преемники португальcкому специалисту сватают Тиаго Мотту из «Болоньи».
По информации инсайдера Николо Скиры, у Моуриньо уже сейчас на руках есть очень привлекательный вариант завершения карьеры. Речь идет о Саудовской Аравии: один из местных клубов предлагает 60-летнему португальцу контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год.
Напомним, Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года.
A Saudi’s Club are ready to offer a very rich salary (€50M/year) to Josè #Mourinho to try to sign him as new coach from July 2024. #transfers 🇸🇦— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 16, 2023
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