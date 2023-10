ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Малиновского возглавил Рейнджерс

«Рейнджерс» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Филиппа Клемана. Контракт с 49-летним бельгийским специалистом рассчитан на три с половиной года – до лета 2027 года.

На посту главного тренера «Рейнджерс» Клеман заменил Майкла Била, который был уволен 2 октября.

Предыдущим клубом Клемана был «Монако», откуда он был уволен летом текущего года. В 2017 – 2019 годах Клеман работал в «Генке» с украинским полузащитником Русланом Малиновским. Также Клеман работал с «Брюгге» и «Бевереном».

It’s an honour and I’m very proud to start a new chapter as the Head Coach of @RangersFC !💙



Can’t wait to get to work with the team and meet the fans in the stadium.👊🏻 pic.twitter.com/7QMGbYuA9C