ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера

«Рейнджерс» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера 43-летнего английского специалиста Майкла Била. Такое решение было принято после субботнего поражения 1:3 от «Абердина» в седьмом туре чемпионата Шотландии.

Суммарно в семи турах «Рейнджерс» потерпел уже три поражения, и отстает в турнирной таблице от «Селтика» уже на 7 очков. В групповом этапе Лиги Европы «Рейнджерс» стартовал с победы 1:0 над «Бетисом».

Бил занимал свою должность с ноября прошлого года. До этого полгода проработал в клубе английского Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс», что было его первым опытом самостоятельной тренерской работы на взрослом уровне.