Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера
Другие новости
02 октября 2023, 13:24 |
547
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера

Майкл бил отправлен в отставку

02 октября 2023, 13:24 |
547
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рейнджерс» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера 43-летнего английского специалиста Майкла Била. Такое решение было принято после субботнего поражения 1:3 от «Абердина» в седьмом туре чемпионата Шотландии.

Суммарно в семи турах «Рейнджерс» потерпел уже три поражения, и отстает в турнирной таблице от «Селтика» уже на 7 очков. В групповом этапе Лиги Европы «Рейнджерс» стартовал с победы 1:0 над «Бетисом».

Бил занимал свою должность с ноября прошлого года. До этого полгода проработал в клубе английского Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс», что было его первым опытом самостоятельной тренерской работы на взрослом уровне.

По теме:
Источник: Шахтер сейчас решил не увольнять ван Леувена, готовятся к ЛЧ
Моуриньо уволят? Рома уже ищет нового тренера
Ван Леувена могут уволить из Шахтера после поражения от Ворсклы
Глазго Рейнджерс отставка
Источник ФК Рейнджерс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко
Теннис | 02 октября 2023, 08:05 2
Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко
Названа официальная причина снятия Чжу Линь с матча с Цуренко

Китайская теннисистка снялась с поединка из-за головокружения

ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
Футбол | 01 октября 2023, 13:36 1
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет

Ранее аргентинец 16 лет провел в браке с первой супругой

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02.10.2023, 04:59
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Волейбол | 02.10.2023, 03:57
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Футбол | 02.10.2023, 05:30
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
Усик и Фьюри договорились о бое, Трубин спас Бенфику, Роналду сделал игру
30.09.2023, 08:15
Футбол
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 15
Бокс
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
30.09.2023, 21:34 18
Футбол
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сетах переиграла чемпионку Уимблдона
01.10.2023, 09:25 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем