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Англия
14 октября 2023, 21:52 | Обновлено 14 октября 2023, 22:42
649
1

Катарцев в Манчестере не будет. Шейх Джассим отказался от покупки МЮ

Предложение не устроило нынешних владельцев

14 октября 2023, 21:52 | Обновлено 14 октября 2023, 22:42
649
1
Катарцев в Манчестере не будет. Шейх Джассим отказался от покупки МЮ
Твиттер (Ф.Романо).

Катарский консорциум во главе с шейхом Джассимом Аль-Тани отказался от приобретения английского клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шейх Джассим хотел приобрести полную долю акций английского клуба, выплатив все имеющиеся долги. Инвесторы также планировали инвестировать в проект около 1,5 млрд долларов.

Окончательная ставка катарцев почти вдвое превышала оцениваемую стоимость «красных дьяволов» в 3,5 миллиарда долларов. Катарские инвесторы отказались от приобретения «МЮ», после того, как сегодняшние владельцы клуба братья Глейзеры отклонили второе предложение относительно покупки клуба.

В настоящее время единственным претендентом на приобретение «МЮ» остается британский бизнесмен Джим Рэтклифф, готовый согласиться на покупку доли акций клуба (25% за 2,5 миллиарда долларов) с полным поглощением до 2026 года.

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Фабрицио Романо Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Правильно, нечего террористам английские клубы продавать!
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