Катарцев в Манчестере не будет. Шейх Джассим отказался от покупки МЮ
Предложение не устроило нынешних владельцев
Катарский консорциум во главе с шейхом Джассимом Аль-Тани отказался от приобретения английского клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Шейх Джассим хотел приобрести полную долю акций английского клуба, выплатив все имеющиеся долги. Инвесторы также планировали инвестировать в проект около 1,5 млрд долларов.
Окончательная ставка катарцев почти вдвое превышала оцениваемую стоимость «красных дьяволов» в 3,5 миллиарда долларов. Катарские инвесторы отказались от приобретения «МЮ», после того, как сегодняшние владельцы клуба братья Глейзеры отклонили второе предложение относительно покупки клуба.
В настоящее время единственным претендентом на приобретение «МЮ» остается британский бизнесмен Джим Рэтклифф, готовый согласиться на покупку доли акций клуба (25% за 2,5 миллиарда долларов) с полным поглощением до 2026 года.
🚨 Exclusive story on #MUFC takeover.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023
◉ Glazers informed of Sheikh Jassim decision — he has WITHDRAWN from the process.
◉ Final bid understood to be almost double than $3.5B market valuation.
◉ $1.5B extra investment was planned.
🇶🇦 All details: https://t.co/1bJDyEEq0g pic.twitter.com/fgxb41cyrr
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