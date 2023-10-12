Французский футболист Оливье Жиру попал в команду недели EA Sports FC 24 как вратарь.

В игре с «Дженоа» Оливье пришлось примерить футболку голкипера на последних минутах матча, после удаления вратаря Майка Меньяна. В итоге французу удалось сделать решающий сейв в компенсированное время и сохранить свои ворота в неприкосновенности, сохранив победу для своей команды.

Оливье Жиру — французский футболист, нападающий «Милана» и сборной Франции. Кавалер ордена Почётного легиона. Участник трёх чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и трёх чемпионатов мира (2014, 2018 и 2022). В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира. Рекордсмен по забитым мячам за сборную Франции (54 гола).

Ранее эксперт EA Sports FC 24 выяснил, как каждый раз забивать штрафные удары.