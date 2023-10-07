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  4. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф и вышла в финал супертурнира в Пекине
WTA
07 октября 2023, 12:32 | Обновлено 07 октября 2023, 13:00
767
5

Свентек в 9-й раз обыграла Гофф и вышла в финал супертурнира в Пекине

Ига обыграла Коко в двух сетах в полуфинале соревнований WTA 1000 в Китае

07 октября 2023, 12:32 | Обновлено 07 октября 2023, 13:00
767
5
Свентек в 9-й раз обыграла Гофф и вышла в финал супертурнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В полуфинале соревнований полька в двух сетах обыграла чемпионку US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 3) за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/2 финала

Коко Гофф (США) [3] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 3:6

Это была 10-я встреча теннисисток. Ига выиграла 9-й поединок.

Свентек прервала винстрик Гофф, который составлял 16 матчей.

Свентек проведет свой восьмой финал на турнирах WTA 1000 и третий в этом году. Это будет 20-й решающий матч в карьере Иги, в котором она попытается выиграть 16-й трофей.

В матче за трофей в Пекине Свентек встретится с Еленой Рыбакиной или Людмилой Самсоновой.

По теме:
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Коко Гофф – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2023 года
Ига Свёнтек Коко Гофф WTA Пекин
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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anacreon
Давай Іга, ти маєш наздогнати сабалєнку і не дати їй завершити рік в статусі першої. Дуже багато Іга втратила очок на тому US Open і тепер важко наздогнати. Навіть якщо виграє цей турнір, то буде бульбашні програвати 465 очок.
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+1
Диванний Експерт
Ця газетка верстається рашистською мовою.А вже потім Гуглом вставляється українська мова. Треба писати скаргу  до Т. Кремінь.
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0
kropyva
Загаловок українською, текст - кацапською? перекладач пяний?(((
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0
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sadandr
Перекладіть статтю українською!
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0
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