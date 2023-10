Свентек в 9-й раз обыграла Гофф и вышла в финал супертурнира в Пекине

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

В полуфинале соревнований полька в двух сетах обыграла чемпионку US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 3) за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/2 финала

Коко Гофф (США) [3] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 3:6

Это была 10-я встреча теннисисток. Ига выиграла 9-й поединок.

Свентек прервала винстрик Гофф, который составлял 16 матчей.

Свентек проведет свой восьмой финал на турнирах WTA 1000 и третий в этом году. Это будет 20-й решающий матч в карьере Иги, в котором она попытается выиграть 16-й трофей.

В матче за трофей в Пекине Свентек встретится с Еленой Рыбакиной или Людмилой Самсоновой.

