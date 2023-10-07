Свентек в 9-й раз обыграла Гофф и вышла в финал супертурнира в Пекине
Ига обыграла Коко в двух сетах в полуфинале соревнований WTA 1000 в Китае
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в финал хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).
В полуфинале соревнований полька в двух сетах обыграла чемпионку US Open 2023 Коко Гофф (США, WTA 3) за 1 час и 15 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/2 финала
Коко Гофф (США) [3] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 3:6
Это была 10-я встреча теннисисток. Ига выиграла 9-й поединок.
Свентек прервала винстрик Гофф, который составлял 16 матчей.
Свентек проведет свой восьмой финал на турнирах WTA 1000 и третий в этом году. Это будет 20-й решающий матч в карьере Иги, в котором она попытается выиграть 16-й трофей.
В матче за трофей в Пекине Свентек встретится с Еленой Рыбакиной или Людмилой Самсоновой.
All about the numbers 🔢💥— wta (@WTA) October 7, 2023
- 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐝 WTA 1000 final of the season ✔️
- 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐡 final of the year ✔️@iga_swiatek | #ChinaOpen pic.twitter.com/vLB80lTG8i
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