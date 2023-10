Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Барселона» и «Порту». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Единственный гол в матче на 45+1-й минуте забил Ферран Торрес.

На 90+3-й Гави получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, «сине-гранатовые» доигрывали последние секунды поединка в меньшинстве.

Но в этом матче Блауграна играла вдесятером еще раньше. Дело в том, что 16-летний талант команды Ламин Ямал ушел в туалет на 71-й минуте, но заменили его только на 80-й. Вместо молодого испанца вышел Маркос Алонсо.

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал этот момент:

«Ламин Ямал почувствовал себя плохо. У него была боль в животе, он мне говорил об этом на протяжении некоторого времени во время матча. Я воспользовался перерывом, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в конце концов мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», – объяснил Хави.

Интересно, что в этой игре Ямал установил рекорд ЛЧ. Ламин – самый молодой игрок Лиги чемпионов, вышедший в стартовом составе. Сейчас испанскому футболисту 16 лет и 83 дня.

Lamine Yamal left the pitch in the 71st minute against Porto to go to the toilet. He never returned and was substituted in the 80th minute. Barça spent almost 10 minutes playing with 10 players. — @mas_que_pelotas pic.twitter.com/cROtuDTgDv

🚨 Xavi Hernández: "Lamine Yamal was UNWELL. He had an ILLNESS, he had been telling me for a while. I took advantage of a break to tell him to be quick and go to the toilet, but in the end they told me that he wouldn't be able to get back on the pitch." pic.twitter.com/MJQhiydCh8