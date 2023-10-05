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  4. Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Лига чемпионов
05 октября 2023, 12:18 |
922
5

Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве

Ламин Ямал ушел с поля на 71-й минуте матча против «Порту», но заменили его только на 80-й

05 октября 2023, 12:18 |
922
5
Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе H между клубами «Барселона» и «Порту». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Единственный гол в матче на 45+1-й минуте забил Ферран Торрес.

На 90+3-й Гави получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Таким образом, «сине-гранатовые» доигрывали последние секунды поединка в меньшинстве.

Но в этом матче Блауграна играла вдесятером еще раньше. Дело в том, что 16-летний талант команды Ламин Ямал ушел в туалет на 71-й минуте, но заменили его только на 80-й. Вместо молодого испанца вышел Маркос Алонсо.

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал этот момент:

«Ламин Ямал почувствовал себя плохо. У него была боль в животе, он мне говорил об этом на протяжении некоторого времени во время матча. Я воспользовался перерывом, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в конце концов мне сказали, что он не сможет вернуться на поле», – объяснил Хави.

Интересно, что в этой игре Ямал установил рекорд ЛЧ. Ламин – самый молодой игрок Лиги чемпионов, вышедший в стартовом составе. Сейчас испанскому футболисту 16 лет и 83 дня.

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Ламин Ямал Барселона Порту Порту - Барселона Лига чемпионов Маркос Алонсо Хави
Источник Mundo Deportivo
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Serhii P.
засраний дебют
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0
WildeKater
Ну хоть не закрылся там как некоторые 
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0
Swed
С каждым может случиться.    В трамвае или в междугородном автобусе.   Но Барса спокойно откатала те 10 минут.    А это как удаление на 10 минут в регби.    И ещё туалет на выезде.)
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0
icebeer
Обоср..ся от счастья.
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-1
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