Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе
Молодой талант попал в стартовый состав «Барсы» против «Порту»
Сегодня, 4 октября, проходит матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимает чемпиона Испании «Барселону».
С первых минут матча на поле появился молодой талант гостей Ламин Ямал, ставший самым молодым игроком Лиги чемпионов, появившийся на поле в стартовом составе. На сегодня испанцу исполнилось 16 лет и 83 дня.
Ранее статус самого молодого игрока старта в истории турнирной принадлежал Селестину Бабаяро – он впервые сыграл в стартовом составе в возрасте 16 лет и 86 дней.
Как сообщалось ранее, «Барселона» продлила контракт с 16-летним вундеркиндом.
16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 años, 83 días) se convierte esta noche en el jugador titular más joven de la historia de la @LigadeCampeones, superando a Celestine Babayaro 🇳🇬, que lo hizo con el Anderlecht con 16 años y 86 días en noviembre de 1994. Descaro. pic.twitter.com/fPlXIUsjtM— OptaJose (@OptaJose) October 4, 2023
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