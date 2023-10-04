Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе
Лига чемпионов
04 октября 2023, 22:47 |
292
0

Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе

Молодой талант попал в стартовый состав «Барсы» против «Порту»

04 октября 2023, 22:47 |
292
0
Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Сегодня, 4 октября, проходит матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимает чемпиона Испании «Барселону».

С первых минут матча на поле появился молодой талант гостей Ламин Ямал, ставший самым молодым игроком Лиги чемпионов, появившийся на поле в стартовом составе. На сегодня испанцу исполнилось 16 лет и 83 дня.

Ранее статус самого молодого игрока старта в истории турнирной принадлежал Селестину Бабаяро – он впервые сыграл в стартовом составе в возрасте 16 лет и 86 дней.

Как сообщалось ранее, «Барселона» продлила контракт с 16-летним вундеркиндом.

По теме:
И сразу дубль! Герой Шахтера Сикан отметился первыми голами в еврокубках
Атлетико – Фейеноорд – 3:2. Волевая победа матрасников. Видео голов, обзор
Суперкамбек в Бельгии! Оценки за матч ЛЧ Антверпен – Шахтер, кто лучший?
Ламин Ямал Барселона Порту цифры и факты Лига чемпионов
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Футбол | 04 октября 2023, 06:00 0
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея

Главные новости за 3 октября на Sport.ua

ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Футбол | 04.10.2023, 21:53
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
Футбол | 04.10.2023, 18:33
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА сняла дисквалификацию со сборной россии U-17
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Футбол | 03.10.2023, 23:55
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 8
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 41
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
02.10.2023, 19:30 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем