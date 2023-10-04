Ламин Ямал – самый молодой игрок ЛЧ, вышедший в стартовом составе

Сегодня, 4 октября, проходит матч 2-го раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле принимает чемпиона Испании «Барселону».

С первых минут матча на поле появился молодой талант гостей Ламин Ямал, ставший самым молодым игроком Лиги чемпионов, появившийся на поле в стартовом составе. На сегодня испанцу исполнилось 16 лет и 83 дня.

Ранее статус самого молодого игрока старта в истории турнирной принадлежал Селестину Бабаяро – он впервые сыграл в стартовом составе в возрасте 16 лет и 86 дней.

Как сообщалось ранее, «Барселона» продлила контракт с 16-летним вундеркиндом.