ВИДЕО. Выбил мяч в лицо судье. Полманс дисквалифицирован с турнира в Шанхае
Марк украл у себя победу, которая біла так близка
Австралийский теннисист Марк Полманс был дисквалифицирован с Мастерса в Шанхае во время матча квалификации после того, как попал теннисным мячом в судью на вышке.
Полманс в финале отбора против итальянца Стефано Наполитано при счете 6-6 на тай-брейке второго сета ошибся у сетки и от разочарования хотел выбить мяч с корта, но попал прямиком в лицо судье на вышке. В неигровом моменте это моментальная дисквалификация спортсмена.
Отметим, что Марк выиграл первый сет и если бы не эта ошибка, у него появился бы матчбол.
🚨 DISQUALIFICATION 🚨— Tennis Channel (@TennisChannel) October 3, 2023
Marc Polmans missed a volley on match point at 7-6(3), 6-6 (6-5) and then accidentally hit the umpire.
Stefano Napolitano advances to the main draw in Shanghai as a result.pic.twitter.com/9izXBA1BOl
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