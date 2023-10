ВИДЕО. Выбил мяч в лицо судье. Полманс дисквалифицирован с турнира в Шанхае

Австралийский теннисист Марк Полманс был дисквалифицирован с Мастерса в Шанхае во время матча квалификации после того, как попал теннисным мячом в судью на вышке.

Полманс в финале отбора против итальянца Стефано Наполитано при счете 6-6 на тай-брейке второго сета ошибся у сетки и от разочарования хотел выбить мяч с корта, но попал прямиком в лицо судье на вышке. В неигровом моменте это моментальная дисквалификация спортсмена.

Отметим, что Марк выиграл первый сет и если бы не эта ошибка, у него появился бы матчбол.

🚨 DISQUALIFICATION 🚨



Marc Polmans missed a volley on match point at 7-6(3), 6-6 (6-5) and then accidentally hit the umpire.



Stefano Napolitano advances to the main draw in Shanghai as a result.pic.twitter.com/9izXBA1BOl