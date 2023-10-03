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  4. ВИДЕО. Выбил мяч в лицо судье. Полманс дисквалифицирован с турнира в Шанхае
ATP
03 октября 2023, 13:53 |
573
0

ВИДЕО. Выбил мяч в лицо судье. Полманс дисквалифицирован с турнира в Шанхае

Марк украл у себя победу, которая біла так близка

03 октября 2023, 13:53 |
573
0
ВИДЕО. Выбил мяч в лицо судье. Полманс дисквалифицирован с турнира в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Полманс

Австралийский теннисист Марк Полманс был дисквалифицирован с Мастерса в Шанхае во время матча квалификации после того, как попал теннисным мячом в судью на вышке.

Полманс в финале отбора против итальянца Стефано Наполитано при счете 6-6 на тай-брейке второго сета ошибся у сетки и от разочарования хотел выбить мяч с корта, но попал прямиком в лицо судье на вышке. В неигровом моменте это моментальная дисквалификация спортсмена.

Отметим, что Марк выиграл первый сет и если бы не эта ошибка, у него появился бы матчбол.

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Марк Полманс ATP Шанхай
Источник Sport.ua
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