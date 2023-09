Спортивный директор Ювентуса: «Челси отправлял предложения по Влаховичу»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли подтвердил интерес лондонского «Челси» к сербскому нападающему Душану Влаховичу летом 2023 года:

«Мы получали формальные предложения от «Челси» по Душану Влаховичу, но они не были достаточно большими. Мы были готовы принять предложение в случае, если оно было бы достойным, но «Челси» не смог нас убедить. Обмен на Ромелу Лукаку тоже провалился».

В этом сезоне Серии А на счету Душана Влаховича 4 гола и 1 ассист в 6 матчах. Интересно, что у «Челси» в этой кампании АПЛ всего на 1 гол больше – 5.

