Милан vs Верона, Сассуоло сенсационно обыграл Ювентус в матче с 6 голами

23 сентября состоялись матчи 5-го тура Серии А.

«Милан» на своем поле минимально обыграл «Верону» со счетом 1:0. Единственный гол на 8-й минуте забил Рафаэль Леау.

«Сассуоло» дома сенсационно выиграл у «Ювентуса» 4:2. До 82-й счет был 2:2, однако вначале отличился Андреа Пинамонти, а на 90+5-й Федерико Гатти отправил мяч в свои ворота.

Серия А. 5-й тур. 23 сентября

Милан – Верона – 1:0

Гол: Леау, 8

Сассуоло – Ювентус – 4:2

Голы: Лорьенте, 12, Берарди, 41, Пинамонти, 82, Гатти, 90+5 (автогол) – Винья, 21 (автогол), Кьеза, 78

