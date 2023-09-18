Куртуа надеется сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне
Вратарь «Реала» восстанавливается после тяжелой травмы
Сейчас основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Накануне старта Лиги чемпионов бельгийский голкипер выразил надежду провести несколько матчей в нынешнем сезоне:
«Не знаю, сыграю ли я в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Восстановление после разрыва крестообразных связок занимает 7–9 месяцев, в мае будет восемь месяцев.
Я не знаю, прежде всего, я должен буду почувствовать себя на 100% готовым. Надеюсь успеть сыграть несколько матчей до завершения сезона».
Операцию на травмированном колене Куртуа перенес 17 августа.
🗣 Courtois: "I don't know if I will play in the Champions League this season. ACL injury takes 7-9 months, it will be 8 months in May. I don't know, first of all I have to feel 100% ready. I hope to play some games before the end of the season." pic.twitter.com/sc03qgTmjR— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 18, 2023
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