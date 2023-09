Куртуа надеется сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне

Сейчас основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Накануне старта Лиги чемпионов бельгийский голкипер выразил надежду провести несколько матчей в нынешнем сезоне:

«Не знаю, сыграю ли я в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Восстановление после разрыва крестообразных связок занимает 7–9 месяцев, в мае будет восемь месяцев.

Я не знаю, прежде всего, я должен буду почувствовать себя на 100% готовым. Надеюсь успеть сыграть несколько матчей до завершения сезона».

Операцию на травмированном колене Куртуа перенес 17 августа.

🗣 Courtois: "I don't know if I will play in the Champions League this season. ACL injury takes 7-9 months, it will be 8 months in May. I don't know, first of all I have to feel 100% ready. I hope to play some games before the end of the season." pic.twitter.com/sc03qgTmjR