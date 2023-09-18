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Испания
18 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:01
147
1

Куртуа надеется сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне

Вратарь «Реала» восстанавливается после тяжелой травмы

18 сентября 2023, 17:48 | Обновлено 18 сентября 2023, 18:01
147
1
Куртуа надеется сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Сейчас основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена. Накануне старта Лиги чемпионов бельгийский голкипер выразил надежду провести несколько матчей в нынешнем сезоне:

«Не знаю, сыграю ли я в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Восстановление после разрыва крестообразных связок занимает 7–9 месяцев, в мае будет восемь месяцев.

Я не знаю, прежде всего, я должен буду почувствовать себя на 100% готовым. Надеюсь успеть сыграть несколько матчей до завершения сезона».

Операцию на травмированном колене Куртуа перенес 17 августа.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид травма травма колена
Источник Twitter
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Mishka_Tayson
Хіба ж Тібо Куртуа заслужив, щоб хтось отак спотворював його прізвище?
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