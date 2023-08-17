Испания17 августа 2023, 19:09 |
187
0
Куртуа и Милитао были успешно прооперированы
Вратарь и защитник «Реала» в ближайшие дни начнут восстановление
17 августа 2023, 19:09 |
187
0
Вратарь испанского «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао сегодня были успешно прооперированы после разрыва крестообразных связок.
Операции выполнил доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской службы «Реала». В ближайшие несколько дней Куртуа и Милитао начнут восстановление.
В нынешнем сезоне в составе «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы не сыграл ни одного матча. Милитао сыграл один матч
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 августа 2023, 03:18 2
Федерация футбола саудитов хочет попросить об этом руководство УЕФА
Футбол | 17 августа 2023, 16:53 0
Португальский защитник провел за днепрян 9 матчей, в которых отличился 1 ассистом
Футбол | 17.08.2023, 13:45
Теннис | 17.08.2023, 07:20
Футбол | 17.08.2023, 00:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2023, 10:43 18
15.08.2023, 16:34 56
16.08.2023, 19:48 2
17.08.2023, 00:11 2
16.08.2023, 07:59 4
16.08.2023, 04:09 7
17.08.2023, 11:26 2