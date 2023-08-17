Куртуа и Милитао были успешно прооперированы

Вратарь испанского «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао сегодня были успешно прооперированы после разрыва крестообразных связок.

Операции выполнил доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской службы «Реала». В ближайшие несколько дней Куртуа и Милитао начнут восстановление.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы не сыграл ни одного матча. Милитао сыграл один матч