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Испания
17 августа 2023, 19:09 |
187
0

Куртуа и Милитао были успешно прооперированы

Вратарь и защитник «Реала» в ближайшие дни начнут восстановление

17 августа 2023, 19:09 |
187
0
Куртуа и Милитао были успешно прооперированы
Football Espana. Тибо Куртуа

Вратарь испанского «Реала» Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао сегодня были успешно прооперированы после разрыва крестообразных связок.

Операции выполнил доктор Мануэль Лейес под наблюдением медицинской службы «Реала». В ближайшие несколько дней Куртуа и Милитао начнут восстановление.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы не сыграл ни одного матча. Милитао сыграл один матч

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Тибо Куртуа травма Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Эдер Милитао
Источник ФК Реал Мадрид
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