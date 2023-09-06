СИЛЬВА: «Только Арсенал может побороться за чемпионство с Ман Сити в АПЛ»

Бывший испанский полузащитник Давид Сильва считает «Манчестер Сити» главным фаворитом АПЛ.

«В «Манчестер Сити» великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон Пепа в команде. Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.

«Арсенал» – единственная команда, которая, возможно, имеет шансы побороться с «Сити». Остальные? Думаю, что нет», – сказал бывший полузащитник «горожан».

После 4 сыгранных туров «Манчестер Сити» лидирует с 12 очками в активе в Английской Премьер-лиге, «Арсенал» занимает 4 место с 10 очками.