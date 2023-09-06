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  4. СИЛЬВА: «Только Арсенал может побороться за чемпионство с Ман Сити в АПЛ»
Англия
06 сентября 2023, 21:16 | Обновлено 06 сентября 2023, 21:17
293
1

СИЛЬВА: «Только Арсенал может побороться за чемпионство с Ман Сити в АПЛ»

Легенда АПЛ назвала главного фаворита лиги 

06 сентября 2023, 21:16 | Обновлено 06 сентября 2023, 21:17
293
1
СИЛЬВА: «Только Арсенал может побороться за чемпионство с Ман Сити в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Сильва

Бывший испанский полузащитник Давид Сильва считает «Манчестер Сити» главным фаворитом АПЛ.

«В «Манчестер Сити» великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон Пепа в команде. Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.

«Арсенал» – единственная команда, которая, возможно, имеет шансы побороться с «Сити». Остальные? Думаю, что нет», – сказал бывший полузащитник «горожан».

После 4 сыгранных туров «Манчестер Сити» лидирует с 12 очками в активе в Английской Премьер-лиге, «Арсенал» занимает 4 место с 10 очками.

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Давид Сильва Манчестер Сити Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Источник The Mirror
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Комментарии 1
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igor shmuylo
С такой игрой навряд ли что получиться . Каждую игру арсенал вы мучивает   
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