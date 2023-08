Вратарь Манчестер Сити перейдет в Фейеноорд

Нидерландский «Фейеноорд» приобрел молодого вратаря «Манчестер Сити» Микки ван Саса, сообщает Фабрицио Романо.

В сделку по трансферу 19-летнего нидерландца «Манчестер Сити» включил процент от последующей продажи. С «Фейеноордом» Ван Сас согласовал контракт до июня 2026 года и в пятницу вратарь пройдет медосмотр.

В систему «Манчестер Сити» Микки ван Сас пришел в 2020-м году из нидерландского «Утрехта». Всего за юниорские команды английского клуба нидерландский вратарь сыграл 54 матча и пропустил 51 гол. В 19 матчах Ван Сас не пропускал.

Understand Feyenoord have reached an agreement with Man City for Mikki van Sas — here we go 🔴🤝🏻 #Feyenoord



Permanent transfer agreed, City will include sell-on clause into the deal.



Medical booked on Friday. Contract until June 2026. pic.twitter.com/5Adkspi8ek