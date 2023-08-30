Романо: Клеман Ленгле – игрок Астон Виллы
Защитник «Барселоны» снова уходит в аренду в АПЛ
Французский защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле вскоре перейдет в «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб из Бирмингема арендует игрока на один сезон. Пока неизвестно, будет ли в сделке опция выкупа. Все стороны переговоров вчера пришли к договоренности, ожидается подпись документов.
Прошлый сезон 28-летний француз также провел в Английской Премьер-лиге: тогда его арендовал «Тоттенхэм». За лондонский клуб Клеман Ленгле отыграл 35 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
Clement Lenglet to Aston Villa, here we go! Agreement reached on loan deal as Lenglet will travel later today 🟣🔵🇫🇷 #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Negotiations revealed yesterday now set to be sealed, waiting for documents to be signed. Player already agreed. pic.twitter.com/mcvClghH4O
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