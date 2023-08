Романо: Клеман Ленгле – игрок Астон Виллы

Французский защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле вскоре перейдет в «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Бирмингема арендует игрока на один сезон. Пока неизвестно, будет ли в сделке опция выкупа. Все стороны переговоров вчера пришли к договоренности, ожидается подпись документов.

Прошлый сезон 28-летний француз также провел в Английской Премьер-лиге: тогда его арендовал «Тоттенхэм». За лондонский клуб Клеман Ленгле отыграл 35 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Clement Lenglet to Aston Villa, here we go! Agreement reached on loan deal as Lenglet will travel later today 🟣🔵🇫🇷 #AVFC



Negotiations revealed yesterday now set to be sealed, waiting for documents to be signed. Player already agreed. pic.twitter.com/mcvClghH4O