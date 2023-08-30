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  4. Романо: Клеман Ленгле – игрок Астон Виллы
Англия
30 августа 2023, 17:42 |
235
0

Романо: Клеман Ленгле – игрок Астон Виллы

Защитник «Барселоны» снова уходит в аренду в АПЛ

30 августа 2023, 17:42 |
235
0
Романо: Клеман Ленгле – игрок Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Клеман Ленгле

Французский защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле вскоре перейдет в «Астон Виллу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Бирмингема арендует игрока на один сезон. Пока неизвестно, будет ли в сделке опция выкупа. Все стороны переговоров вчера пришли к договоренности, ожидается подпись документов.

Прошлый сезон 28-летний француз также провел в Английской Премьер-лиге: тогда его арендовал «Тоттенхэм». За лондонский клуб Клеман Ленгле отыграл 35 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

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Клеман Ленгле Астон Вилла Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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