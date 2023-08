Новый партнёр для Миколенко. Эвертон подпишет нового нападающего

Центральный нападающий «Удинезе» Бету вскоре присоединится к «Эвертону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок уже находится в Ливерпуле и проходит медосмотр. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний португальский нападающий отыграл 33 матча в Серии А, забив 10 голов и отдав 1 ассист. Одной из отличительных характеристик Бету является его рост – 194 см.

Напомним, за «Эвертон» с января 2022 года выступает украинец Виталий Миколенко, но в этом сезоне игрок на поле пока не появлялся.

