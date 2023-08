Романо: Мохаммед Кудус – игрок Вест Хэма

23-летний нападающий амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус вскоре перейдет в лондонский «Вест Хэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Общая сумма трансфера с учетом всех бонусов составит 45 миллионов евро. Также «Аякс» получит процент от последующей продажи игрока сборной Ганы.

Сам игрок подпишет с «молотобойцами» пятилетний контракт. Его медосмотр запланирован на субботу, 26 августа. Подписать документы планируют в ближайшие 48 часов.

В прошлом сезоне Мохаммед Кудус отыграл 42 матча за «Аякс», забив 18 голов и отдав 7 ассистов.

Mohammed Kudus to West Ham, here we go! Verbal agreement sealed with Ajax on €45m total package add-ons included plus sell-on clause 🚨⚒️🇬🇭



Player’s five year deal also agreed and medical booked on Saturday.



Huge work by new director Tim Steidten, waiting to sign docs in 48h. pic.twitter.com/AOHMSkvr6E