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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 19:22 |
1719
0

Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»

Невио Скала рассказал о своем отношении к Валерию Лобановскому

19 июля 2025, 19:22 |
1719
0
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Невио Скала

Итальянский специалист Невио Скала, в свое время работавший во главе донецкого «Шахтера», рассказал о своем отношении к культовому наставнику киевского «Динамо» Валерию Лобановскому.

– Динамо в то время было недавним полуфиналистом Лиги чемпионов. Валерий Лобановский находился на позднем этапе своего таланта. Какие ваши впечатления от этого специалиста? Как восприняли известие о его смерти?

– Валерий Лобановский вошел в историю украинского футбола. Его смерть взволновала весь украинский народ.

Я был на его похоронах и остался тронут, увидев столько расположения людей к нему. Там было просто множество народа – я понимал, насколько украинцы уважали Лобановского. И также как любили футбол.

Ранее сообщалось, что Невио Скала рассказал, что Ринат Ахметов не хотел отпускать его из расположения донецкого «Шахтера».

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Невио Скала Валерий Лобановский Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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