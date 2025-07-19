Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»

Итальянский специалист Невио Скала, в свое время работавший во главе донецкого «Шахтера», рассказал о своем отношении к культовому наставнику киевского «Динамо» Валерию Лобановскому.

– Динамо в то время было недавним полуфиналистом Лиги чемпионов. Валерий Лобановский находился на позднем этапе своего таланта. Какие ваши впечатления от этого специалиста? Как восприняли известие о его смерти?

– Валерий Лобановский вошел в историю украинского футбола. Его смерть взволновала весь украинский народ.

Я был на его похоронах и остался тронут, увидев столько расположения людей к нему. Там было просто множество народа – я понимал, насколько украинцы уважали Лобановского. И также как любили футбол.

Ранее сообщалось, что Невио Скала рассказал, что Ринат Ахметов не хотел отпускать его из расположения донецкого «Шахтера».