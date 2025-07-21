Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент: «С Любеновичем был разговор на повышенных тонах. Но угроз не было»
Украина. Первая лига
21 июля 2025, 02:41 | Обновлено 21 июля 2025, 02:59
92
0

Агент: «С Любеновичем был разговор на повышенных тонах. Но угроз не было»

Ярослав Зварич рассказал о скандальной истории с отставкой наставника Ворсклы

21 июля 2025, 02:41 | Обновлено 21 июля 2025, 02:59
92
0
Агент: «С Любеновичем был разговор на повышенных тонах. Но угроз не было»
ФК Ворскла. Желько Любенович

Футбольный агент Ярослав Зварич рассказал о скандальной истории с отставкой Желько Любеновича с поста главного тренера «Ворсклы»:

«Мне позвонил [глава Комитета этики и честной игры УАФ] Андрей Давиденко и сказал, что хочет вызвать меня и Константина Лемишко на допрос по ситуации с Любеновичем, который заявил, что ему угрожали.

Сразу скажу – это откровенная клевета. Такого не было и быть не могло с нашей стороны. Я ничего не боюсь, готов ехать в УАФ и пройти все процедуры. Я не позволю, чтобы моя фамилия фигурировала в каких-то мутных историях. За 10 лет работы в футболе ни один игрок или тренер не заявлял, что я оказываю давление или угрожаю. Этот случай – первый и, я считаю, необоснованный.

Да, я привел Любеновича в «Ворсклу». Ситуация была следующей: позвонил наш давний товарищ и сказал, что «Ворскле» нужно найти тренера. Я порекомендовал Любеновича. В течение суток мы все организовали. Я был вместе с Желько и встречался с одним из руководителей «Ворсклы». Любеновичу понравился проект и условия, которые предложил клуб, и он сразу подписал контракт.

Желько хотел, чтобы остался костяк команды: Пердута, Скляр, Нестеренко, Кулач. Один из директоров «Ворсклы» сказал ему: «Если хочешь – веди с ними переговоры. Клуб не может обеспечить их финансовые запросы». Любенович несколько раз встречался с этими футболистами, но договориться не получилось – не сошлись по зарплате.

Он позвонил мне и начал жаловаться, что у него нет футболистов. Я спокойно сказал: «Желько, успокойся, сейчас команды УПЛ вернутся со сборов – будет возможность взять кого-то в аренду. Можно посмотреть и молодежь». Когда стало понятно, что с финансами у «Ворсклы» не все радужно, мы попросили Желько работать с тем составом, который есть в клубе.

Но как только контракт был подписан, он начал активно настаивать на подписании нескольких новых игроков – особенно одного, которого очень хотел видеть в команде. Мы же не раз объясняли, что этот «особенный» футболист просто не тянет на уровень основы. То же самое сказали и директора – что не видят этого игрока в команде, потому что у него высокая зарплата, и он ничем не поможет «Ворскле». Они сделали такой вывод после просмотра игрока в спарринге.

Сначала Любенович с нами соглашался, но потом снова возвращался к этой теме и настойчиво продвигал этого игрока. Это вызвало у нас серьезные подозрения: а не стоит ли за этим какая-то нечистая история? Не идет ли речь о попытке провернуть сомнительный трансфер?

Позже, поняв, что построить сильную команду без финансовых вливаний не получится, а провернуть подковерные схемы в клубе не выйдет, Любенович решил уйти раньше срока. И вместо того чтобы честно сказать, что не справился, начал разбрасываться голословными обвинениями – мол, на него давили, чуть ли не угрожали.

Угрожал ли ему кто-то? Ничего такого не было. Была только одна беседа про того футболиста, которого Желько очень хотел подписать. Потом он начал мне названивать и говорить, что это я всех настроил против этого игрока. Я добавил в конференцию Лемишко, и в телефонном разговоре мы все обсудили. Мы высказали свое мнение, Любенович – свое. Разговор прошел на повышенных тонах, но никаких угроз там не было. Любенович повысил голос на меня, а Костя – на него. Обычный рабочий разговор. Все! В футболе рабочие разговоры бывают эмоциональными. Но это не означает угрозы. Это обычная часть живой профессиональной дискуссии.

Через два дня у Желько был день рождения, я его поздравил – он поднял трубку, Лемишко тоже ему написал – он ответил. А на следующий день появилась информация, что он уходит из «Ворсклы». Кто этот футболист, которого он так хотел? Фамилию я называть не буду. Украинец. Скажу так: этот человек был уже везде, но толком нигде не заиграл.

У меня и Лемишко нет агентских лицензий. Мы партнеры, но не агенты, просто консультируем игроков и сотрудничаем с агентами, у которых есть лицензия ФИФА. Я был знаком с Любеновичем до «Ворсклы», Лемишко – нет. В свое время я отправлял Желько в «Минай» футболистов.

Любенович спросил: «Сколько с меня за вашу работу?» Но мы сразу ответили, что деньги нас не интересуют, мы просто даем ему шанс поработать и сделать себе имя как тренеру: «Ворскла – это хороший бренд, и ты можешь вернуть команду в УПЛ, показав, что ты квалифицированный тренер». «Ворскла» нам тоже ничего не платила. Это была просто помощь нашему старому другу, который попросил найти тренера для клуба.

Последний раз я разговаривал с Желько в его день рождения. На следующий день я хотел отправить к нему одного футболиста, написал ему – он не ответил. Потом ребята сказали, что он уходит из команды. Я также звонил ему вчера – хотел спросить про эту ситуацию. Может, ему кто-то другой угрожал, не мы? Интересно также, как он трактует слово «угроза» – может, у него другой подход? Но он не поднял трубку, поэтому разговора не было.

Я думаю, он просто придумал отговорку, потому что не хотел работать с теми футболистами, которые на тот момент были в «Ворскле». Понятно, что туда приезжали игроки не самого высокого уровня, но были перспективные, с которыми надо было работать и что-то лепить. А Любенович хотел все и сразу. На просмотре в «Ворскле» был защитник «Горняк-Спорта» Принс Чибуэзе. Любенович сомневался, стоит ли его брать, а Бабич, увидев нигерийца в двусторонке, сразу сказал подписывать. Я сразу сказал Желько, что не буду навязывать игроков: «Бери в команду кого хочешь, главное – дай результат».

Что дальше? Поеду в УАФ, пройду все процедуры и детектор лжи. Также мы подготовили письмо в УАФ, где все объяснили. Я буду до конца отстаивать свое имя. Хотя не понимаю, при чем тут Комитет по этике и честной игре, если я не лицензированный агент. На Любеновича мы также подадим в гражданский суд за клевету. Пусть отвечает за свои слова».

Письмо Зварича и Лемишко в адрес главы Комитета по этике и честной игре УАФ

По теме:
«Совершенно понятно». Ван Леувен назвал цели, установленные руководством
ВИДЕО. Очеретько рассказал о Евро U-21, свадьбе и новой главе в Шахтере
Перспективный бразилец. Новичок Александрии выбрал игровой номер
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины скандал отставка футбольные агенты Ворскла Полтава Комитет этики и честной игры УАФ Украинская ассоциация футбола Андрей Давыденко
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 04:12 1
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа

Промоутер Энтони Джошуа высказался о победе Александра над Даниелем

17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб
Футбол | 20 июля 2025, 23:42 0
17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб
17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб

Тобиас Дель Пьеро станет игроком «Санремезе»

«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
Бокс | 20.07.2025, 12:42
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Бокс | 20.07.2025, 12:36
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Лапин объяснил нервную победу над британцем, в которой сомневается Красюк
Бокс | 20.07.2025, 18:26
Лапин объяснил нервную победу над британцем, в которой сомневается Красюк
Лапин объяснил нервную победу над британцем, в которой сомневается Красюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил
Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил
19.07.2025, 17:13
Футбол
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 11
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 1
Футбол
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
19.07.2025, 12:01
Футбол
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
19.07.2025, 14:33 2
Футбол
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 181
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем