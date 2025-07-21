Агент: «С Любеновичем был разговор на повышенных тонах. Но угроз не было»

Футбольный агент Ярослав Зварич рассказал о скандальной истории с отставкой Желько Любеновича с поста главного тренера «Ворсклы»:

«Мне позвонил [глава Комитета этики и честной игры УАФ] Андрей Давиденко и сказал, что хочет вызвать меня и Константина Лемишко на допрос по ситуации с Любеновичем, который заявил, что ему угрожали.

Сразу скажу – это откровенная клевета. Такого не было и быть не могло с нашей стороны. Я ничего не боюсь, готов ехать в УАФ и пройти все процедуры. Я не позволю, чтобы моя фамилия фигурировала в каких-то мутных историях. За 10 лет работы в футболе ни один игрок или тренер не заявлял, что я оказываю давление или угрожаю. Этот случай – первый и, я считаю, необоснованный.

Да, я привел Любеновича в «Ворсклу». Ситуация была следующей: позвонил наш давний товарищ и сказал, что «Ворскле» нужно найти тренера. Я порекомендовал Любеновича. В течение суток мы все организовали. Я был вместе с Желько и встречался с одним из руководителей «Ворсклы». Любеновичу понравился проект и условия, которые предложил клуб, и он сразу подписал контракт.

Желько хотел, чтобы остался костяк команды: Пердута, Скляр, Нестеренко, Кулач. Один из директоров «Ворсклы» сказал ему: «Если хочешь – веди с ними переговоры. Клуб не может обеспечить их финансовые запросы». Любенович несколько раз встречался с этими футболистами, но договориться не получилось – не сошлись по зарплате.

Он позвонил мне и начал жаловаться, что у него нет футболистов. Я спокойно сказал: «Желько, успокойся, сейчас команды УПЛ вернутся со сборов – будет возможность взять кого-то в аренду. Можно посмотреть и молодежь». Когда стало понятно, что с финансами у «Ворсклы» не все радужно, мы попросили Желько работать с тем составом, который есть в клубе.

Но как только контракт был подписан, он начал активно настаивать на подписании нескольких новых игроков – особенно одного, которого очень хотел видеть в команде. Мы же не раз объясняли, что этот «особенный» футболист просто не тянет на уровень основы. То же самое сказали и директора – что не видят этого игрока в команде, потому что у него высокая зарплата, и он ничем не поможет «Ворскле». Они сделали такой вывод после просмотра игрока в спарринге.

Сначала Любенович с нами соглашался, но потом снова возвращался к этой теме и настойчиво продвигал этого игрока. Это вызвало у нас серьезные подозрения: а не стоит ли за этим какая-то нечистая история? Не идет ли речь о попытке провернуть сомнительный трансфер?

Позже, поняв, что построить сильную команду без финансовых вливаний не получится, а провернуть подковерные схемы в клубе не выйдет, Любенович решил уйти раньше срока. И вместо того чтобы честно сказать, что не справился, начал разбрасываться голословными обвинениями – мол, на него давили, чуть ли не угрожали.

Угрожал ли ему кто-то? Ничего такого не было. Была только одна беседа про того футболиста, которого Желько очень хотел подписать. Потом он начал мне названивать и говорить, что это я всех настроил против этого игрока. Я добавил в конференцию Лемишко, и в телефонном разговоре мы все обсудили. Мы высказали свое мнение, Любенович – свое. Разговор прошел на повышенных тонах, но никаких угроз там не было. Любенович повысил голос на меня, а Костя – на него. Обычный рабочий разговор. Все! В футболе рабочие разговоры бывают эмоциональными. Но это не означает угрозы. Это обычная часть живой профессиональной дискуссии.

Через два дня у Желько был день рождения, я его поздравил – он поднял трубку, Лемишко тоже ему написал – он ответил. А на следующий день появилась информация, что он уходит из «Ворсклы». Кто этот футболист, которого он так хотел? Фамилию я называть не буду. Украинец. Скажу так: этот человек был уже везде, но толком нигде не заиграл.

У меня и Лемишко нет агентских лицензий. Мы партнеры, но не агенты, просто консультируем игроков и сотрудничаем с агентами, у которых есть лицензия ФИФА. Я был знаком с Любеновичем до «Ворсклы», Лемишко – нет. В свое время я отправлял Желько в «Минай» футболистов.

Любенович спросил: «Сколько с меня за вашу работу?» Но мы сразу ответили, что деньги нас не интересуют, мы просто даем ему шанс поработать и сделать себе имя как тренеру: «Ворскла – это хороший бренд, и ты можешь вернуть команду в УПЛ, показав, что ты квалифицированный тренер». «Ворскла» нам тоже ничего не платила. Это была просто помощь нашему старому другу, который попросил найти тренера для клуба.

Последний раз я разговаривал с Желько в его день рождения. На следующий день я хотел отправить к нему одного футболиста, написал ему – он не ответил. Потом ребята сказали, что он уходит из команды. Я также звонил ему вчера – хотел спросить про эту ситуацию. Может, ему кто-то другой угрожал, не мы? Интересно также, как он трактует слово «угроза» – может, у него другой подход? Но он не поднял трубку, поэтому разговора не было.

Я думаю, он просто придумал отговорку, потому что не хотел работать с теми футболистами, которые на тот момент были в «Ворскле». Понятно, что туда приезжали игроки не самого высокого уровня, но были перспективные, с которыми надо было работать и что-то лепить. А Любенович хотел все и сразу. На просмотре в «Ворскле» был защитник «Горняк-Спорта» Принс Чибуэзе. Любенович сомневался, стоит ли его брать, а Бабич, увидев нигерийца в двусторонке, сразу сказал подписывать. Я сразу сказал Желько, что не буду навязывать игроков: «Бери в команду кого хочешь, главное – дай результат».

Что дальше? Поеду в УАФ, пройду все процедуры и детектор лжи. Также мы подготовили письмо в УАФ, где все объяснили. Я буду до конца отстаивать свое имя. Хотя не понимаю, при чем тут Комитет по этике и честной игре, если я не лицензированный агент. На Любеновича мы также подадим в гражданский суд за клевету. Пусть отвечает за свои слова».

Письмо Зварича и Лемишко в адрес главы Комитета по этике и честной игре УАФ