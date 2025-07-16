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Украина. Первая лига
16 июля 2025, 21:45 | Обновлено 16 июля 2025, 22:42
1719
1

«Я боюсь». Любенович впервые рассказал об угрозах агентов в Ворскле

Сербский тренер объяснил, почему покинул клуб и Украину

16 июля 2025, 21:45 | Обновлено 16 июля 2025, 22:42
1719
1
«Я боюсь». Любенович впервые рассказал об угрозах агентов в Ворскле
ФК Ворскла. Желько Любенович

Бывший главный тренер полтавской «Ворсклы» Желько Любенович впервые рассказал о угрозах агентов, которые заставили его уйти из клуба и покинуть территорию Украины.

– Вы покинули «Ворсклу» через 17 дней после назначения. Что произошло и каковы причины?

– Причина – та, которую назвал один из журналистов, Михаил Спиваковский. То, что агенты, которые предложили меня и привели в клуб, начали угрожать – кого я должен подписать, а кого нет. Я поговорил с руководством – оно попыталось мне помочь в этой ситуации. Но вместе приняли решение, что лучшим шагом будет уехать из страны.

– Это были настолько серьезные угрозы за то, что вы не хотели приглашать в клуб игроков, на которых они настаивали?

– Я считаю, что угрозы были достаточно серьезными, чтобы я покинул страну.

– Так вы уже уехали и находитесь где-то на родине?

– Да.

– Прибегал ли клуб вообще к каким-то конкретным действиям, чтобы предотвратить эту ситуацию?

– Да. Когда я обратился, они сказали, чтобы я дал им один день на размышления, как мне помочь. Но на следующий день позвонили и сказали, что лучшее для меня – уехать из страны.

– Можете назвать фамилии этих агентов?

– Не хочу называть. Пусть это будет на их совести, как они относятся к людям. Можно сказать, что это моя ошибка, что я согласился с ними работать.

– Сколько времени вы с ними работали? Это новые агенты или старые?

– Нет, просто мне позвонили эти агенты и сказали, что есть вариант с «Ворсклой». Что они могут меня предложить. Одного из этих агентов знал давно. Думал, что это порядочный человек, а оказалось, что я ошибся.

– Планировали ли вы или, возможно, планируете обращаться в какие-то футбольные органы по поводу этих угроз от агентов? Например, в УАФ.

– Нет, не собираюсь. Я даже не знаю, к кому обратиться. Обидно, что некоторые журналисты пишут обо мне, не зная об этой ситуации. Желаю, чтобы они никогда в такой ситуации не оказались.

– Просто если эти угрозы были серьезными, то это вопрос, который нужно публично поднимать. Вы точно не хотите назвать фамилии агентов?

– Не хочу, честно говоря. Откуда я знаю, что эти люди потом могут мне сделать? Поэтому мне лучше просто закрыть эту тему и двигаться дальше.

– То, что случилось с вами, также может повториться с другими тренерами или игроками.

– Возможно, да. Просто я тоже боюсь. Из-за этого раньше не хотел давать интервью. Но это крик души. Хочется показать людям, что Любенович сбежал из страны не из-за нехватки футболистов в «Ворскле», а по другим причинам.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Ворскла Полтава футбольные агенты
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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MaximusOne
Ніфіга собі, що це за всемогутні агенти, що навіть керівництво клубу нічого не може вдіяти, чи керівництво з ними разом в змові ?
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