Названы два агента, которые угрожали Любеновичу. Их уже пригласили в УАФ

16 июля 2025 года сербский футбольный специалист Желько Любенович заявил, что покинул пост главного тренера полтавской «Ворсклы» после 17 дней в клубе из-за угроз агентов.

Специалист заявил, что боится называть фамилии этих людей, но вместо него это сделал журналист Роман Бебех. Главными фигурантами дела оказались Константин Лемишко (бывший футболист тернопольской «Нивы» и «Александрии») и Ярослав Зварич.

Как сообщил уже другой футбольный журналист, Владимир Зверов, обоих агентов уже пригласили в комитет по этике и честной игре УАФ.

Интересно, что, по словам Романа Бебеха, ни Константин Лемишко, ни Ярослав Зварич не имеют агентской лицензии.