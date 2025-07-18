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Украина. Первая лига
18 июля 2025, 10:57 | Обновлено 18 июля 2025, 11:04
1028
0

Названы два агента, которые угрожали Любеновичу. Их уже пригласили в УАФ

Фигурантами скандалу оказались Константин Лемишко и Ярослав Зварич

18 июля 2025, 10:57 | Обновлено 18 июля 2025, 11:04
1028
0
Названы два агента, которые угрожали Любеновичу. Их уже пригласили в УАФ
ФК Ворскла. Желько Любенович

16 июля 2025 года сербский футбольный специалист Желько Любенович заявил, что покинул пост главного тренера полтавской «Ворсклы» после 17 дней в клубе из-за угроз агентов.

Специалист заявил, что боится называть фамилии этих людей, но вместо него это сделал журналист Роман Бебех. Главными фигурантами дела оказались Константин Лемишко (бывший футболист тернопольской «Нивы» и «Александрии») и Ярослав Зварич.

Как сообщил уже другой футбольный журналист, Владимир Зверов, обоих агентов уже пригласили в комитет по этике и честной игре УАФ.

Интересно, что, по словам Романа Бебеха, ни Константин Лемишко, ни Ярослав Зварич не имеют агентской лицензии.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка футбольные агенты Ворскла Полтава Роман Бебех Владимир Зверов
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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