Названы два агента, которые угрожали Любеновичу. Их уже пригласили в УАФ
Фигурантами скандалу оказались Константин Лемишко и Ярослав Зварич
16 июля 2025 года сербский футбольный специалист Желько Любенович заявил, что покинул пост главного тренера полтавской «Ворсклы» после 17 дней в клубе из-за угроз агентов.
Специалист заявил, что боится называть фамилии этих людей, но вместо него это сделал журналист Роман Бебех. Главными фигурантами дела оказались Константин Лемишко (бывший футболист тернопольской «Нивы» и «Александрии») и Ярослав Зварич.
Как сообщил уже другой футбольный журналист, Владимир Зверов, обоих агентов уже пригласили в комитет по этике и честной игре УАФ.
Интересно, что, по словам Романа Бебеха, ни Константин Лемишко, ни Ярослав Зварич не имеют агентской лицензии.
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