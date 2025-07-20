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Испания
20 июля 2025, 12:56 | Обновлено 20 июля 2025, 12:59
1496
0

Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге

Разбираемся, почему дела Севильи обстоят крайне плохо и команда, видимо, будет бороться за выживание

20 июля 2025, 12:56 | Обновлено 20 июля 2025, 12:59
1496
0
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская Севилья с 2001 года является бессменным участником тамошней Ла Лиги – элитарного дивизиона, в котором “нервионцы” 21 год подряд обязательно финишировали в топ-10. Успешные выступления в национальном чемпионате помогали Севилье достаточно стабильно квалифицироваться в еврокубки. И если в Лиге чемпионов “красно-белые” особых лавров не снискали, то вот в Лиге Европы (и ее прародителе – Кубке УЕФА) преуспели очень существенно – стали рекордсменом по числу побед за все время (семь триумфов датированы следующими сезонами: 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20, 2022/23).

Однако последние три года, кроме седьмого выигрыша Лиги Европы, не принесли болельщикам Севильи серьезных поводов для радости. Их любимцы постепенно скатывались в турнирной таблице национального чемпионата (11-е, 13-е и 17-е места, соответственно), и в минувшем сезоне “нервионцев” спасло лишь чудо, так как они были буквально на волоске от вылета, а если точнее – всего в одном очке от понижения в Сегунду.

В финансовом плане положение Севильи в последние годы также было весьма непростым, а то и, говоря откровенно, – трудным. И в нынешнее лето “красно-белые” вошли в статусе клуба с самым мизерным трансферным и зарплатным бюджетами среди всех участников Ла Лиги-2025/26. Вы все правильно поняли: прямо сейчас в абсолютном выражении расчетный потолок зарплат для Севильи составляет менее одного миллиона евро в год на футболиста.

К подобному во многом привела абсолютно шизофреническая манера управления клубом со стороны ее руководства за последние пару лет. Шутка ли, но за указанный период Севилья потратила 20 миллионов евро на услуги пяти различных специалистов, нанимавшихся клубов в качестве главных тренеров (Хулена Лопетеги, Хорхе Сампаоли, Хосе Луиса Мендилибара, Диего Алонсо и Кике Санчеса Флореса). Каждому из них рекордсмен-победитель Лиги Европы вынужден был выплачивать неустойку за досрочное расторжение контракта, причем в ряде ситуаций все выглядело полным абсурдом: например, на замену Диего Алонсо Кике Санчесом Флоресом руководству Севильи пришлось потратить в общей сложности около 4 миллионов евро… А ведь в это же время в клубе царил и корпоративный хаос: по данным издания El País, вражда между отцом и сыном, Хосе Марией дель Нидо-старшим и Хосе Марией дель Нидо-младшим, превратила совет директоров “нервионцев” в поле полномасштабной войны, в то время как банковский долг клуба вырос до 300 миллионов евро, что вынудило Севилью обращаться за весьма дорогостоящим в обслуживании новым кредитом на сумму в 100 миллионов евро…

Getty Images. Cейчас Севилью возглавляет экс-полузащитник сборной Аргентины Матиас Алмейда

Неудивительно, что в какой-то момент Севилья пришла к тому, что работа на трансферном рынке для нее фактически оказалась парализованной, а то и вовсе закрытой. Настолько, что даже новички января 2025 года, Рубен Варгас и Акор Адамс, в настоящее время не имеют права на регистрацию в новом сезоне, несмотря на то, что регулярно играли в течение последних шести месяцев. Единственный способ для Севильи возобновить работу с некоторой степенью свободы действий и принятия кадровых решений – это сократить фонд заработной платы и/или влить новые средства в бюджет за счет продаж своих нынешних футболистов.

Кроме того, как уже упоминалось, цифры поистине впечатляют: текущий потолок зарплат для Севильи равен чуть менее 680 тысячам евро, что в три с половиной раза меньше, чем у Уэски, самого “бедного” клуба Сегунды (2,5 миллиона евро)! И более чем в десять раз меньше, чем у Эспаньола, предпоследнего клуба Ла Лиги в этом своего рода “рейтинге”.

Механизм подсчета средней зарплаты (или потолка командных затрат на оплату труда футболистов первой команды) не совсем прост. Испанская Ла Лига ограничивает лимит расходов на первую команду для каждого клуба (сюда входят зарплаты игроков и тренеров, амортизация трансферов, взносы на социальное обеспечение и некоторые другие расходы) в зависимости от их финансового положения. Результатом этой операции является максимальная сумма, которую клуб может потратить на содержание состава команды. Каждый клуб представляет свой бюджет, который анализируется специалистами и, при необходимости, утверждается Органом по валидации Ла Лиги. После этого клубы имеют возможность установить расходы на состав команды ниже установленного лимита, но ни в коем случае – не превышать его.

Каждый клуб может увеличить лимит расходов на состав команды посредством увеличения капитала. Из этого увеличения только 80%, 65% или 50% (в зависимости от условий) могут быть направлены на новые трансферы, учитывая финансовое положение каждого конкретного клуба, и увеличение не может превышать 25% от общего оборота. Кроме того, дополнительная сумма, полученная в результате увеличения капитала, не может быть использована в течение одного сезона, поскольку регламент требует ее распределения на четыре года.

Неквалифицированный менеджмент последних лет привел к тому, что Севилья больше не может регистрировать игроков, за которых была заплачена сумма, превышающая потолок зарплат, – и, по сути, единственное новое подписание этого трансферного окна, 26-летний Альфон Гонсалес из Сельты, может быт зарегистрирован лишь потому, что был подписан как свободный агент. Это похоже на проблему с Дани Ольмо, с которой столкнулась Барселона сначала в конце лета 2024 года, а затем и в январе 2025-го.

Из всего этого выходит, что новая эра Севильи, в которой главным тренером стал Матиас Алмейда, уже началась крайне неудачно. По данным издания Diário As, для того, чтобы разблокировать ситуацию и зарегистрировать на сезон-2025/26 Варгаса и Адамса, Севилье придется выйти на трансферный рынок и продать своих игроков на сумму от 15 до 20 миллионов евро. Если этого не произойдет, то “нервионцам” вполне может придется идти на расторжение контрактов с кем-то из футболистов-лидеров, чтобы уменьшить фонд заработной платы и хотя бы немного поднять потолок зарплат.

В любом случае, еще перед тем, как новый сезон в Ла Лиге стартовал, можно сказать: положение андалузского клуба не просто сложное, оно поистине отчаянное…

Текст: meta.ua

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статьи Севилья
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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