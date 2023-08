Атлетико подписал форварда, который забил «Матрасникам» неделю назад

«Атлетико» Мадрид официально сообщил о подписании контракта с 19-летним форвардом «Гранады» и юниорской сборной Испании Саму Омородионом. Контракт с игроком рассчитан на пять лет – до лета 2028 года.

Отметим, что Омородион дебютировал в Ла Лиге лишь неделю назад, 14 августа в матче именно против «Атлетико» (поражение 1:3), и сумел отличиться в этом матче голом.

Сумма трансфера Омородиона не называется. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 19-летнего испанского форварда в скромные 200 тысяч евро.

🔴⚪ @samuomorodion is a new red and white player!



The 19-year-old striker signs for five seasons with our club.



➡️ https://t.co/OfbmtX7oMD



Welcome, Samu! 🤗 pic.twitter.com/GuMGj7EHN2