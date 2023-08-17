Отказал Челси: Майкл Олисе неожиданно продлил контракт с Кристал Пэлас

«Кристалл Пэлас» официально объявил о продлении контракта с французским вингером Майклом Олисе до 2027 года.

Эта новость точно шокировала фанатов «Челси», ведь позавчера была новость, что «синие» активировали клаусулу 21-летнего игрока и он открыт к переходу. В новом контракте сумма отступных Майкла, конечно, увеличилась.

Что заставило Майкла Олисе продлить контракт с «орлами» – неизвестно, но этому предшествовало странное событие. Француз удалил все фото из своего Instagram.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Кристал Пэлас проинформировал своих юристов о том, что они хотят подать в суд на Челси за переговоры с Олисе.