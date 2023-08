Известны номинанты на престижные награды от УЕФА

УЕФА объявила номинантов на две своих самых престижных индивидуальных награды: UEFA Men's Player of the Year и UEFA Men's Coach of the Year.

Лучшим игроком Европы сезона 2022/23 могут выбрать 32-летнего полузащитника «Ман Сити» Кевина де Брюйне, 36-летнего вингера «Интер Майами» Лионеля Месси или 23-летнего страйкера «горожан» Эрлинга Холанда.

На награду лучшему тренеру претендуют тренеры «Манчестер Сити» и «Интера» Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги, а также экс-наставник «Наполи» Лучано Спаллетти.