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08 июля 2023, 20:11 |
267
0

Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии

Трудоустроился не в топ-клуб

08 июля 2023, 20:11 |
267
0
Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Славен Билич

Наставник Славен Билич стал еще одним специалистом, который решил поехать работать в Саудовскую Аравию. Хорват возглавил команду «Аль-Фатех».

Эта команда не входит в топ-4 больших клубов страны, которые сейчас массово скупают известных футболистов. Минувший сезон «Аль-Фатех» завершил на 6-й позиции.

Билич, которого не так давно даже связывали со сборной Украины, известен по работе со сборной Хорватией. Кроме того, успел потренировать в Англии, Китае и Турции.

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Аль-Фатех Славен Билич чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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