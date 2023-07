Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии

Наставник Славен Билич стал еще одним специалистом, который решил поехать работать в Саудовскую Аравию. Хорват возглавил команду «Аль-Фатех».

Эта команда не входит в топ-4 больших клубов страны, которые сейчас массово скупают известных футболистов. Минувший сезон «Аль-Фатех» завершил на 6-й позиции.

Билич, которого не так давно даже связывали со сборной Украины, известен по работе со сборной Хорватией. Кроме того, успел потренировать в Англии, Китае и Турции.

