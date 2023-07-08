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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер взял в аренду игрока Сассуоло с обязательным выкупом
Италия
08 июля 2023, 05:00 | Обновлено 08 июля 2023, 05:51
156
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер взял в аренду игрока Сассуоло с обязательным выкупом

23-летний итальянский хавбек Давиде Фраттези будет играть за нерадзурри

08 июля 2023, 05:00 | Обновлено 08 июля 2023, 05:51
156
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер взял в аренду игрока Сассуоло с обязательным выкупом
ФК Интер. Давиде Фраттези

Итальянский клуб «Интер» сообщил, что подписан контракт с центральным полузащитником Давиде Фраттези, права на которого принадлежат «Сассуоло».

23-летний итальянский хавбек перешел в «Интер» на правах аренды с обязательным правом выкупа.

По неофициальным данным, нерадзурри потратили на этот трансфер около 25 млн евро.

В минувшем сезоне 2022/23 Давиде Фраттези за «Сассуоло» провел 37 матчей и забил 7 голов.

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Давиде Фраттези Интер Милан Сассуоло трансферы Серии A трансферы аренда игрока
Источник ФК Интер
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