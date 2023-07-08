ОФИЦИАЛЬНО. Интер взял в аренду игрока Сассуоло с обязательным выкупом
23-летний итальянский хавбек Давиде Фраттези будет играть за нерадзурри
Итальянский клуб «Интер» сообщил, что подписан контракт с центральным полузащитником Давиде Фраттези, права на которого принадлежат «Сассуоло».
23-летний итальянский хавбек перешел в «Интер» на правах аренды с обязательным правом выкупа.
По неофициальным данным, нерадзурри потратили на этот трансфер около 25 млн евро.
В минувшем сезоне 2022/23 Давиде Фраттези за «Сассуоло» провел 37 матчей и забил 7 голов.
Benvenuto 🇮🇹#ForzaInter #WelcomeDavide— Inter (@Inter_en) July 6, 2023
🤝 #ForzaInter #WelcomeDavide pic.twitter.com/Rzhj8HMYT5— Inter (@Inter_en) July 6, 2023
Look at that smile 😀🖤💙#ForzaInter #WelcomeDavide pic.twitter.com/4JVNp1CILt— Inter (@Inter_en) July 6, 2023
There's a new Nerazzurro in town 😎#ForzaInter #WelcomeDavide pic.twitter.com/tACnPhcayh— Inter (@Inter_en) July 7, 2023
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