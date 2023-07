ОФИЦИАЛЬНО. Интер взял в аренду игрока Сассуоло с обязательным выкупом

Итальянский клуб «Интер» сообщил, что подписан контракт с центральным полузащитником Давиде Фраттези, права на которого принадлежат «Сассуоло».

23-летний итальянский хавбек перешел в «Интер» на правах аренды с обязательным правом выкупа.

По неофициальным данным, нерадзурри потратили на этот трансфер около 25 млн евро.

В минувшем сезоне 2022/23 Давиде Фраттези за «Сассуоло» провел 37 матчей и забил 7 голов.

