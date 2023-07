Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В третьем раунде травяного мейджора украинка в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 128) за 1 час и 30 минут.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [WC] – София Кенин (США) [Q] – 7:6 (7:3), 6:2

Это была 6-я встреча теннисисток. Элина выиграла 4-й поединок.

Элина в третий раз в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира. Теперь на счету Свитолиной минимум три участия в четвертом круге на каждом турнире Grand Slam.

В следующем раунде Уимблдона украинка встретится с Викторией Азаренко.

Excellent Elina ✨@ElinaSvitolina defeats Sofia Kenin 7-6(3), 6-2 to advance to the fourth round 👏#Wimbledon pic.twitter.com/QFBlH7OY8j