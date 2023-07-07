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  4. Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Уимблдон
07 июля 2023, 21:55 | Обновлено 07 июля 2023, 22:04
5501
22

Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023

Элина разобралась с американкой за 1 час и 35 минут

07 июля 2023, 21:55 | Обновлено 07 июля 2023, 22:04
5501
22
Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В третьем раунде травяного мейджора украинка в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 128) за 1 час и 30 минут.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [WC] – София Кенин (США) [Q] – 7:6 (7:3), 6:2

Это была 6-я встреча теннисисток. Элина выиграла 4-й поединок.

Элина в третий раз в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира. Теперь на счету Свитолиной минимум три участия в четвертом круге на каждом турнире Grand Slam.

В следующем раунде Уимблдона украинка встретится с Викторией Азаренко.

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Элина Свитолина София Кенин Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Stanislav Matusevych
Вітання Еліні з якісною перемогою! У боротьбі тенісисток, які намагаються повернутися у топ, вона наразі сильніша. Дуже важливо було дотиснути Кенін у першому сеті, бо у другому вона чомусь здалася сама. Ну туди їй і дорога. Наступний матч буде ще більш принциповим, і знову Еліна фавориткою не буде. Подивимось, як вдасться налаштуватися на незручну білокацапку.
Взагалі, другий поспіль вдалий день на Вімблдоні для українок. Здорово!
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+18
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samird
Дуууже хочеться щоб Еліна нарешті прибила Азаренко. Просто біда з нею. Сподіваюсь, що це буде та сама - перша перемога. Хоча дуже незручна вона.
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+16
Александр Ад
молодець Елінко!В 2 сеті ніяких шансів суперниці не залишила.З нетерпінням чекаю наступний матч нашеї дійсно першої ракетки країни!
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+12
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Walle
Легенда українського спорту! Молодець 
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+12
KIPR ALECS
Українські дні на Вімболдоні продовжуються!
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+11
sv_2000
Дальше супернеудобная Азаренка. Пока у неё с ней 0:5. Но все когда-нибудь случается впервые 
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+9
Serhii P.
Замочи ту азаренку. Чмошна ватниця ще та
Ответить
+9
axylinam
Молодчинка, после возвращения Элина стала играть более агрессивно, но лучше поздно, чем никогда
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+9
Volodymyr Kolos
Браво Еліна🇺🇦👏 далі будь-ласка закрий цю лукашенківську блядіну 
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+8
introvert
За Еліну в цьому матчі не хвилювався взагалі, розуміючи, що козирів проти неї у сьогоднішньої Кенін немає. Спроба видати за такий козир вкорочені могла би спрацювати два місяці тому, але зараз була приречена. Сподабались холоднокровність і концентрація Елі. Тепер попереду азаренка, сумну статистику зустрічей з якою до виходу останньої на незаслужену пенсію все ж таки бажано розмочити.
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+8
Elis
З перемогою, Еліна! Молодчинка, чудова гра! Тепер взяти приклад з Марти і замордувати на корті колишню лицемірну подружку аж до зняття (яка ніколи щирою подругою насправді не була). 
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+6
Віталій Дубенський
Одним словом отаманша наша.
Ответить
+6
KirTheKing
Unstoppable Элина!! body language говорит о том что Элина в отличной физической и ментальной форме, а это то что надо для взятия Шлема..
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
З таким настроем ,як зараз,вона повинна перемагати Азу!! Не така вона вже й сильна та білка!!Якщо на неї надавити вона посипеться,це видно,а Еліна з такою грою ,як в цьому матчі може сильно вивести білку з рівниоваги,от побачите,чую Еліна збере всі сили і дотисне білку Азу!!!!
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+5
sahka1981
Просто молодець!!!
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+4
Олег Заворотный
Як в найкращі часи)
Ответить
+3
RomeoBoss
Еліна 💪🏻була дуже швидка!
Кенін ні чего не змогла проти
ставити Світоліной!
Але,що робити далі,там очикуе ворог Азаренко! Цю
даму з ворожей держави Елі
ще не доводилось перемогати!
Ответить
+3
Павло Бубенко
З бульбашкою Еліні буде непросто, бо за результатами особистих зустрічей - 5 - 0 на користь азаренчихи! Але Еля просто забов'язана порушити цю вкрай погану традицію!
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0
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