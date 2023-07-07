Свитолина обыграла Кенин в двух сетах и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023
Элина разобралась с американкой за 1 час и 35 минут
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.
В третьем раунде травяного мейджора украинка в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 128) за 1 час и 30 минут.
Уимблдон-2023. 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [WC] – София Кенин (США) [Q] – 7:6 (7:3), 6:2
Это была 6-я встреча теннисисток. Элина выиграла 4-й поединок.
Элина в третий раз в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира. Теперь на счету Свитолиной минимум три участия в четвертом круге на каждом турнире Grand Slam.
В следующем раунде Уимблдона украинка встретится с Викторией Азаренко.
Excellent Elina ✨@ElinaSvitolina defeats Sofia Kenin 7-6(3), 6-2 to advance to the fourth round 👏#Wimbledon pic.twitter.com/QFBlH7OY8j— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023
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Мнение колумниста Sport.ua о, пожалуй, самом интересном новобранце элитарного украинского дивизиона
Вингер «Челси» и сборной Украины, очевидно, любит вкусно покушать
Взагалі, другий поспіль вдалий день на Вімблдоні для українок. Здорово!
Кенін ні чего не змогла проти
ставити Світоліной!
Але,що робити далі,там очикуе ворог Азаренко! Цю
даму з ворожей держави Елі
ще не доводилось перемогати!