ФОТО. Рома презентовала новую домашнюю форму
У «Волков» новый технический спонсор
«Рома» официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он был разработан новым техническим спонсором клуба, компанией «Adidas», которая пришла на смену «New Balance».
«Adidas» уже был техническим спонсором «Ромы» в начале 90-х, и новый комплект формы выполнен в ретро стиле, практически полностью копируя один из комплектов «Волков» первой половины 90-х.
Introducing our new home shirt for the 2023-24 season. 🔥— AS Roma English (@ASRomaEN) July 6, 2023
Available to buy now! 🐺
👉 https://t.co/OKdaJPypAa#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/hcpgHojZEA
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