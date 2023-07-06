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Италия
06 июля 2023, 12:50 | Обновлено 06 июля 2023, 13:01
478
3

ФОТО. Рома презентовала новую домашнюю форму

У «Волков» новый технический спонсор

06 июля 2023, 12:50 | Обновлено 06 июля 2023, 13:01
478
3
ФОТО. Рома презентовала новую домашнюю форму
ФК Рома

«Рома» официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он был разработан новым техническим спонсором клуба, компанией «Adidas», которая пришла на смену «New Balance».

«Adidas» уже был техническим спонсором «Ромы» в начале 90-х, и новый комплект формы выполнен в ретро стиле, практически полностью копируя один из комплектов «Волков» первой половины 90-х.

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Рома Рим игровая форма фото
Источник ФК Рома
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Комментарии 3
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KOT
Олдовская)
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potemkin78
вроде ничего не поменялось
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0
Умник
Крутая
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0
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