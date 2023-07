ФОТО. Рома презентовала новую домашнюю форму

«Рома» официально презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он был разработан новым техническим спонсором клуба, компанией «Adidas», которая пришла на смену «New Balance».

«Adidas» уже был техническим спонсором «Ромы» в начале 90-х, и новый комплект формы выполнен в ретро стиле, практически полностью копируя один из комплектов «Волков» первой половины 90-х.

