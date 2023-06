ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона

Испанская «Валенсия» выкупила у французского «Лиона» контракт защитник Дженка Озкаджара.

22-летний турецкий футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года.

Испанский клуб заплатит французскому 5 млн евро, по данным Transfermarkt.

Дженк Озкаджар в текущем сезоне провел за «Валенсию» 21 матч и сделал 1 ассист.

🤳🏻@cenkozkacarr has got a message for all valencianistas...#Cenk2028#VCFDNA pic.twitter.com/5z06saLPSW