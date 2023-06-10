Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона
Испания
10 июня 2023, 03:23 | Обновлено 10 июня 2023, 03:44
70
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона

Дженка Озкаджар подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года

10 июня 2023, 03:23 | Обновлено 10 июня 2023, 03:44
70
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона
ФК Валенсия. Дженк Озкаджар

Испанская «Валенсия» выкупила у французского «Лиона» контракт защитник Дженка Озкаджара.

22-летний турецкий футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года.

Испанский клуб заплатит французскому 5 млн евро, по данным Transfermarkt.

Дженк Озкаджар в текущем сезоне провел за «Валенсию» 21 матч и сделал 1 ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья выкупила защитника, который забил МЮ в Лиге Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Малийский футболист перешел из Ренна в Реал Сосьедад
ОФИЦИАЛЬНО. Айнтрахт выкупил контракт хавбека у Боруссии Д
Дженк Озкаджар Валенсия Лион трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы
Источник ФК Валенсия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Футбол | 09 июня 2023, 08:18 3
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников

Шведский нападающий вспомнил лучших

КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец
Футбол | 09 июня 2023, 21:59 6
КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец
КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец

На время действия военного положения штрафы перечисляются в United 24

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 09.06.2023, 10:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Теннис | 09.06.2023, 09:56
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии
Футбол | 09.06.2023, 22:39
Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии
Яремчук стал вдвое дешевле. Transfermarkt обновил цены украинцам в Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
Турнирные таблицы групп. Стали известны все пары плей-офф ЧМ по socca
08.06.2023, 06:15 7
Другие виды
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
09.06.2023, 02:59
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Днепру-1 повезло, что Йовичевича взяли в Шахтер»
08.06.2023, 14:28 12
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
09.06.2023, 13:20 3
Зимние виды
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
08.06.2023, 15:15 15
Футбол
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
09.06.2023, 19:27 5
Теннис
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
08.06.2023, 21:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности