Испания10 июня 2023, 03:23 | Обновлено 10 июня 2023, 03:44
70
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона
Дженка Озкаджар подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года
10 июня 2023, 03:23 | Обновлено 10 июня 2023, 03:44
70
0
Испанская «Валенсия» выкупила у французского «Лиона» контракт защитник Дженка Озкаджара.
22-летний турецкий футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2028 года.
Испанский клуб заплатит французскому 5 млн евро, по данным Transfermarkt.
Дженк Озкаджар в текущем сезоне провел за «Валенсию» 21 матч и сделал 1 ассист.
OFFICIAL STATEMENT | CENK ÖZKACAR #Cenk2028 #VCFDNA— Valencia CF (@valenciacf_en) June 9, 2023
🤳🏻@cenkozkacarr has got a message for all valencianistas...#Cenk2028#VCFDNA pic.twitter.com/5z06saLPSW— Valencia CF (@valenciacf_en) June 9, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июня 2023, 08:18 3
Шведский нападающий вспомнил лучших
Футбол | 09 июня 2023, 21:59 6
На время действия военного положения штрафы перечисляются в United 24
Футбол | 09.06.2023, 10:00
Теннис | 09.06.2023, 09:56
Футбол | 09.06.2023, 22:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.06.2023, 06:15 7
Теннис
08.06.2023, 14:28 12
09.06.2023, 13:20 3
08.06.2023, 15:15 15
09.06.2023, 19:27 5
08.06.2023, 21:15 7